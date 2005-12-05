حمايت جمهوري چك از فناوري هسته اي ايران // چك در توسعه روابط با ايران از آمريكا هراسي ندارد

حميد رضا حاجي بابايي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: هيات پارلماني ايران در سفر خود به كشور چك توانست ملاقاتها بسيار مهمي را با مسولان كشور جمهوري چك داشته باشد كه مهمترين فرايند آن حمايت اين كشور از فناوري هسته اي ايران در قبال غرب است.

عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به مذاكرات صورت گرفته در خصوص روابط سياسي و اقتصادي با جمهوري چك گفت: از آنجا كه اين كشوردر اروپا واقع شده است، در آينده به ما كمك خواهد كرد كه درقبال پرونده هسته اي كشورمان بتوانيم با اتحاديه اروپا و شوراي حكام در بحث هسته اي و طرح ريس جمهور روابط بهتري برقراركنيم.

وي با اشاره سفر وزير امور خارجه چك به ايران در دوماه آينده ابراز اميد واري كرد در اين سفر روابط هردو كشور نسبت به گذشته مستحكم تر شود.

نماينده مردم همدان در مجلس با اشاره به سفر يك هفته هيات پارلماني ايران و ملاقات هايي كه اين هيات با نخست وزير، رئيس و نائب رئيس مجلس و رئيس حزب كمونيست، رئيس كميته خارجي و رئيس گروه دوستي- پارلماني و انجمن دوستي ايران وچك صورت گرفته، ابراز اميد واري كرد كه در روابط سياسي و اقتصادي هر دو كشور تحول عظيمي به وجود آيد.

وي همچنين با اشاره به محورهاي مورد بحث در اين سفر گفت: هيات پارلماني ايران در اين سفر توانست در 8 محور يا مقامات چك بحث و بررسي و تبادل نظر كند كه انرژي ، حمل و نقل ريلي، راه آهن، استخراج مواد اوليه مانند نفت، ماشين سازي، احداث كارخانه قند و شكر، محيط زيست و توليد دستگاههاي نساجي كه از محورهاي مهم مذاكرات به حساب مي آيد.

رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و چك تصريح كرد: مقامات چك اعلام كرده اند كه مي توانند درزمينه ها ي مختلف با ايران روابط سياسي و اقتصادي خوبي را بر قرار كنند كه در قبال اين همكاري ها جمهوري اسلامي ايران نيز مي تواند در كشاورزي و صنايه به ويژه فرش با جمهوري چك روابط اقتصادي خوبي را برقرار كند.

حاجي بابايي تصريح كرد : مسثولان كشور چك اعلام كرده اند كه با سفروزير امور خارجه اين كشور به ايران در دو ماه آينده قرار است روابط جديدي بين دو كشوردر خصوص روابط سياسي و اقتصادي آغاز شود و در اين خصوص مقامات چك به طور رسمي اعلام كردند كه اجازه نخواهند داد در اين روابط آمريكا تاثيري داشته باشد.

وي حذف مالياتهاي تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري چك را گامي نوع در خصوص روابط سياسي و اقتصادي اعلام كرد

رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و چك همچنين گفت : در اين سفر احزاب سياسي كشور چك ابرازعلاقمندي كردند كه با احزاب سياسي كشورمان روابط خوبي برقرار كنند.

در اين سفر كه حاجي بابايي سرپرستي هيات ايراني را برعهده داشت، يك نماينده از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، يك نماينده از كميسيون صنايع، يك نماينده از كميسيون عمران و سه نماينده از كميسيون كشاورزي او را همراهي كردند.