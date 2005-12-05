محسن ناجي نصرآبادي تجليل شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين مراسم كه با حضور دكترعلي اكبر اشعري رييس كتابخانه ملي ايران ، دكترعسگري رييس سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران مدير انتشارات اساطير و تني چند از اساتيد و محققين زبان و ادبيات فارسي برگزار شد ، با هدف كلي معرفي و نكو داشت كتب معتبر حوزه هاي ادبيات و علوم انساني ، سيزدهمين دوره ماهيانه خود را به تكريم و معرفي كتاب " تذكره رياض الشعرا" اختصاص داد.

اين كتاب كه در قرن دوازدهم هجري قمري به نگارش در آمده در برگيرنده شرح حال و قطعاتي از شاعران فارسي زبان ، از ابتدا تا زمان تاليف كتاب است كه از نقطه نظر آشنايي با شاعران زبان و ادب فارسي و نيز گوشه هايي از تاريخ دوره صفوي كه در كتاب متجلي شده حايز اهميت فراواني مي باشد.

فريد الدين حداد عادل دبير جشن رونمايي كتاب در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، ضمن تاكيد بر جامعيت كتاب و نظم دلنشين آن كه موجب ممتاز و متمايز بودن كتاب در ميان تذكره هاي فارسي شده است، به قابليت هاي فني تصحيح آن اشاره كرد و گفت: آن چه زمينه انتخاب و برگزيدن كتاب را توسط هيات هشت نفره شوراي نشر فراهم كرد، خلاقيت، نو آوري و دقت در امر ترجمه و تصحيح تذكره رياض الشعرا است كه آن را به عنوان اثري حاوي امتيازهاي علمي و فني بالا معرفي كرده است.

وي به نياز جامعه علمي كشور به آثار و متون گذشتگان اشاره كرد و افزود: براي تحقق آينده بهتر و پيشرفت جامعه ، ضروري است حمايت مادي و معنوي لازم جهت تصحيح و انتشار اين گونه متون صورت گرفته و از هيچ حمايتي در اين راه دريغ نشود.

در بخشي از بيانيه سيزدهمين جشن رونمايي كتاب نيز ضمن تاكيد بر تداوم حمايت از نش آثار كهن فرهنگي ، توجه بيش از پيش به قدمت تاريخي ايران ، غناي فرهنگ ايراني - اسلامي و همچنين احياي متون ادب فارسي و آشنا ساختن نسل جوان با اين گونه آثار به عنوان محوري ترين رويكرد جشن اعلام شد.

در بخشي از اين مراسم عسگري رييس سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران به عنوان متولي اين حركت گفت: متاسفانه كتاب درجامه ما مظلوم است و هنوز وارد زندگي مردم نشده است.

وي دغدغه اصلي سازمان را ايجاد پيوند ميان مردم و كتاب دانست و ادامه داد: قطعا يكي از مولفه هاي بالا بردن كيفيت فرهنگي زندگي مردم ، معرفي كتاب هاي شايسته است. ما نيز در همين راستا بنا داريم كتابهايي كه درجهت انتقال ميراث كهن فرهنگ ايراني و اسلامي تلاش مي كنند، تقدير كنيم.

او دكتر اشعري رييس كنوني كتابخانه ملي ايران را يكي از بنيانگذاران اصلي اين جشن خواند و اضافه كرد : همچنان براي قدرداني از مولفين كتاب ، نيازمند حمايت و ياري دوستان و اهالي فرهنگ هستيم .

گفتني است 250 دوره ( شامل 5 مجله) كتاب " تذكره رياض الشعرا" از سوي اين سازمان خريداري و در اختيار اماكن و محافل فرهنگي قرار گرفت.

" رياض الشعرا" مهمترين اثر " واله داغستاني " به شمار مي رود كه بعد از سفر او به هندوستان به جمع آوري اشعارو شرح حال شعراي فارسي زبان انجاميد. با در نظر گرفتن گستردگي " رياض الشعرا" و يادداشت هاي واله در " بياض" كه در سال 1148 قمري آن را نوشته مي توان گفت كه واله از نخستين سالهاي حضورش در هند ، يادداشت هايي را درباره شاعران جمع آوري كرده كه در سال هاي بعد ،هنگام نوشتن تذكره از آنها استفاده كرده است.

نويسنده " رياض الشعرا" تاريخ دقيق نگارش كتاب را در مقدمه كتابش به طوذ واضح و مشخص بيان نمي كند، اما گاهي در شرح احوال بعضي شاعران به سال نگارش رياض الشعرا ( 1160 قمري ) اشاره كرده است.

لازم به گفتني است مصحح كتاب كه از سوي برگزار كنندگان سيزدهمين جشن مورد تقدير قرار گرفت ، در تصحيح اين اثر از نسخه هاي خطي متعلق به كتابخانه ملي ملك هندوستان و كتابخانه آستان قدس رضوي بهره گرفته است . محسن ناجي نصرابادي ( متولد 1344 - مشهد ) داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشته كتابهداري " گرايش ونسخ خطي " و مدير كتابخانه بنياد پژوهش هاي اسلامي است كه كتابهاي متعددي را نيز پيش از اين اثر ، تاليف و تصحيح نموده است.