بازرس ويژه تحقيق در شكنجه مظنونان تروريستي با كاخ سفيد مصالحه نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، مك كين بازرس ويژه تحقيق در شكنجه مظنونان تروريستي ،اعلام كرده است كه هر گونه بدرفتاري و رفتار غير بشري و ظالمانه با بازداشت شدگان مظنون به ترورممنوع و غير قانوني است.

بر پايه اين گزارش مك كين در گفتگو با شبكه تلوزيوني NBC در مورد گفتگوهاي اخير خود با استفان هادلي مشاور امنيت ملي آمريكا و اين سئوال كه آيا وي هيچ مصالحه اي را خواهد پذيرفت يا خير، مك كين پاسخ داد "نه، من مصالحه نخواهم كرد. ما مصالحه نخواهيم كرد."

مك كين در زماني كه در زندان ويتنام در بازداشت به سر مي برد، مورد شكنجه و آزار قرار گرفته بود.

سخنان مك كين را سنا تاييد كرده است ، اين در حالي است كه وي گفت : مذاكرات با هادلي درباره جنبه ها و ابعاد مختلف اين ديدگاه بوده است .

هادلي نيز در گفتگو با شبكه تلوزيوني ياد شده و با اشاره به اين مسئله كه ممكن است با دخالت كنگره آمريكا و مقامات اجرايي رئيس جمهور، مك كين در ديدگاههاي خود تجديد نظر كند، گفت :" هفته جاري ما درباره اهداف خود رقابت خواهيم كرد."

هادلي گفت :" ما در تلاش هستيم كه راهي را براي متعادل كردن خشونت براي حمايت از كشور در برابر تروريستها و همچنين اجراي قانون پيدا كنيم."

مك كين همچون گذشته ، به اين نكته اشاره كرد كه تكنيكهاي شكنجه اعتبار و حيثيت آمريكا را در بين كشورهاي ديگر تخريب مي كند و اطلاعات غيرموثقي را در اختيار آنها قرار مي دهد .



وي همچنين خاطر نشان كرد كه برخي اطلاعات " در يكي از سخنراني هاي رئيس جمهوري مورد استفاده قرار گرفته و آن هم تهديد سلاحهاي كشتار جمعي است كه رئيس جمهوري بعدا آن را پس گرفت."

سخنان مك كين اشاره آشكاري به اطلاعات پيش از جنگ درباره آموزش تروريستهاي القاعده تحت نظارت صدام حسين درباره استفاده از سلاحهاي شيميايي و بيولوژيكي بود.اين اطلاعات از طريق يكي از بازداشت شدگان به دست آمد كه در زندان گوانتانامو تحت بازجويي قرار گرفته بود.

هادلي نيز در شبكه فاكس نيوز گفت كه كانوليزا رايس وزير خارجه آمركا در سفر خود به اروپا طي هفته جاري درباره نگراني هاي اخير پيرامون زندانيان سيا گفتگو خواهد كرد.

يو اس اي تودي پيش از اين گزارش داده بود كه سيا داراي زندانهاي سري در كشورهاي اروپاي مركزي است.

استانسفيلد ترنر (Stansfield Turner) رئيس اسبق سيا پيش از اين گفته بود : زندان هاي مخفيانه اي كه براي شكنجه استفاده

مي شوند، به عنوان نقاط سياه خوانده مي شوند و مظنونين به تروريسم از كشورهايي همچون افغانستان و پاكستان به اين مراكز مخفيانه شكنجه آورده مي شوند.

به گفته وي اين زندان ها بدون كنترل هيچ كشور يا مرجعي اداره مي شوند.

" يك روزنامه آمريكايي اخيرا نوشت : سازمان"سيا"در گزارشي محرمانه دراوايل سال 2005 هشدار داد كه برخي تكنيك هاي بازجويي كه پس از حملات 11سپتامبر توسط اين سازمان تاييد شد، ممكن است قوانين بين المللي ضد شكنجه را نقض كند.