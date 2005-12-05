" مجله كاغذ " در مجموعه نشريات ادواري منتشر مي شود

كريم جربزه دار مديرنشراساطيردرگفت وگو با مهر ، گفت : همه هم و غم ما دراين مركزنشر، توجه به آثارمختلف در حوزه هاي شعر، فلسفه ، عرفان ، تاريخ و به ويژه كتاب هاي مرجعي است كه به نوعي درحيطه متون فارسي تهيه و تاليف شده باشند .

وي كه درحاشيه رونمايي از كتاب " تذكره رياض الشعرا " سخن مي گفت ، ادامه داد : اين اثرنيزجزو منابع دست اول تاريخ ايران است كه هم از جنبه ادبي و هم از نقطه نظر استنادهاي تاريخي ، اثري ويژه و قابل تحسين مي باشد.

مديرنشراساطيرهمچنين به اهميت نشروتجديد چاپ كتاب هاي پراهميت تاريخي اشاره كرد و گفت : قصد داريم ظرف دو ماه آينده در مجموعه نشريات ادواري خود ، " مجله كاغذ " را كه قريب صد سال پيش به مديريت تقي زاده چاپ مي شد و امروز جنبه دايرالمعارف گونه دارد، منتشر كرده ، ضمن اين كه سه جلد " جامع مفيدي " كه به تاريخ يزد پرداخته و چهل سال قبل چاپ شده بود را نيز تجديد خواهيم كرد.