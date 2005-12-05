مميز كاريكاتور را وارد عرصه هنرهاي تجسمي كرد

داود شهيدي، كاريكاتوريست، در گفتگو با خبرنگار تجسمي "مهر" با اعلام اين مطلب در خصوص ارتباط طنز و مرتضي مميز گفت: "مرحوم مميز در سال‌هاي اول انقلاب با برپايي يك نمايشگاه سعي كرد تا هنر كاريكاتور را در رديف ساير هنرهاي تجسمي جاي دهد."

وي افزود: "گرچه نمايشگاهي كه از آن نام بردم به جريان وقوع انقلاب برخورد و هرگز به معرض نمايش عمومي درنيامد، اما با منتشر شدن كاتالوگ اين نمايشگاه، طرز فكر مميز درباره هنر كاريكاتور جريان يافت و به يك سير تكاملي رسيد. در اين نمايشگاه قرار بود علاوه بر نمايش آثار گرافيكي و تصويرسازي، آثار كاريكاتور نيز به نمايش درآيد. اردشير رستمي، كامبيز درم‌بخش، ايرج زارع، پرويز شاهپور، مصطفي رمضاني، داريوش رادپور، فرهاد فروتنيان و ... از هنرمنداني بودند كه در اين نمايشگاه به ارائه اثر پرداخته بودند."

شهيدي تصريح كرد: "مرحوم مرتضي مميز دبير اين نمايشگاه بود. وي براي اولين بار با هنر كاريكاتور به شكل آكادميك برخورد كرد و همان طور كه گفتم، رشته كاريكاتور را تا مرز ساير هنرهاي تجسمي پيش برد. با اين اقدام مميز كاريكاتور جايگاه ديگري يافت و به مرور زمان اين رشته از هنر نشان داد كه كاريكاتور هنري اتفاقي نيست، بلكه بر انديشه و روشنفكري مبتني است. اين يكي از اقدامات ارزنده‌اي بود كه مميز توانست در خصوص طنز و كاريكاتور انجام دهد."

اين كاريكاتوريست در پاسخ به اين پرسش كه فكر مي‌كنيد اساساً كاريكاتور و گرافيك چقدر بر يكديگر تأثير داشته باشند گفت: "خيلي زياد. كاريكاتور در واقع طنز گرافيكي است. با اندكي دقت متوجه مي‌شويم كه آنچه مميز به حوزه كاريكاتور ايران وارد كرد، نوعي تشخص و شخصيت‌بخشي به اين حيطه بود. در سال‌هاي پيش از مميز كاريكاتور هنري بود كه همواره به واسطه سلايق شخصي دنبال مي‌شد. اما اين گرافيست بزرگ موفق شد شخصيت گرافيكي را به كاريكاتور بياورد. با ورود شخصيت به كاريكاتور، به تدريج اين رشته در هنرهاي تجسمي شكل گرفت و مراحل رشد خود را پشت سر گذاشت تا امروز كه كاريكاتور نيز مثل ساير رشته‌هاي هنرهاي تجسمي از سطح قابل قبولي برخوردار شده است."

وي افزود: "به بيان ساده‌تر، مميز به تجربه‌گرايي گرافيك در حوزه طنز توجه كرد و اين توجه باعث شد طنز تبديل به يك عنصر مطلوب در اجتماع شود. در حال حاضر نيز با ورود رسانه‌هاي مدرن، طنز گرافيكي وسعت بيشتري يافته است. مرحوم مميز كارهايي نيز در زمينه مفهومي انجام مي‌داد كه به كاريكاتور نزديك بود. او انساني بزرگ با روحيه طنازي و طربناكي بود."

داود شهيدي در سال 1330 در تهران به دنيا آمد. وي پس از گذراندن تحصيلات متوسطه به دانشگاه تهران راه يافت و به خواندن رشته معماري پرداخت. اين هنرمند از سال 1345 به حيطه كاريكاتور روي آورد. وي تاكنون نمايشگاههاي انفرادي فراواني در گالري‌هاي سيحون، برگ، دريابيگي، خانه كاريكاتور و ... داشته است. وي پس از اتمام تحصيلات خود در ايران به امريكا سفر كرد و در دانشگاه بوستون به تحصيل در رشته معماري شهري پرداخت. همچنين در مركزمعماري بوستون نمايشگاهي از آثار كاريكاتور و معماري برگزار كرد.