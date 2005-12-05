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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۷:۱۹

شهردار منطقه 18 :

كوچه هاي تنگ و باريك امدادرساني در شرايط عادي را نيز با مشكل مواجه مي كند

با وجود كوچه هاي تنگ و باريك و وجود موانع فيزيكي در آنها نه تنها در مواقع بحران، بلكه در شرايط عادي نيز امدادرساني با سختي و مشكل مواجه است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس عزتي شهردار منطقه 18 تهران در جلسه هماهنگي مانور زلزله با بيان اين مطلب ، گفت: درست است كه شهر تهران بر روي 3 گسل بسيار مهم واقع شده و احتمال وقوع زلزله زياد است اما نمي توانيم از ساخت و ساز بطور كلي جلوگيري كنيم بلكه بايد مقاوم سازي را در سرلوحه ساخت و سازهاي مان قرار دهيم و با بستر سازي مناسب با هرگونه خطر مقابله نماييم.

وي خاطرنشان ساخت: تجربه ساخت و ساز در تهران نشان داده است با رعايت اصول فني و مهندسي و نظارت بر نظارتهاي مهندسان ناظر مي توان احتمال تخريب بناي ساختمان ها را به  صفر رسانيد و در تمام مقاوم سازي ها نه تنها چگونگي اجرا بلكه نوع مصالح از لحاظ استاندارد و غير استاندارد بودن مهم است .

در اين جلسه شهرداران و معاونان هماهنگي گروه بحران مناطق 9، 10 ، 11، 17 و 18 شهرداري تهران و تعدادي از مسئولان و كارشناسان ستاد حوادث غير مترقبه استان هاي همجوار نيز حضور داشتند.

کد مطلب 261617

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