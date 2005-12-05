كوچه هاي تنگ و باريك امدادرساني در شرايط عادي را نيز با مشكل مواجه مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس عزتي شهردار منطقه 18 تهران در جلسه هماهنگي مانور زلزله با بيان اين مطلب ، گفت: درست است كه شهر تهران بر روي 3 گسل بسيار مهم واقع شده و احتمال وقوع زلزله زياد است اما نمي توانيم از ساخت و ساز بطور كلي جلوگيري كنيم بلكه بايد مقاوم سازي را در سرلوحه ساخت و سازهاي مان قرار دهيم و با بستر سازي مناسب با هرگونه خطر مقابله نماييم.

وي خاطرنشان ساخت: تجربه ساخت و ساز در تهران نشان داده است با رعايت اصول فني و مهندسي و نظارت بر نظارتهاي مهندسان ناظر مي توان احتمال تخريب بناي ساختمان ها را به صفر رسانيد و در تمام مقاوم سازي ها نه تنها چگونگي اجرا بلكه نوع مصالح از لحاظ استاندارد و غير استاندارد بودن مهم است .

در اين جلسه شهرداران و معاونان هماهنگي گروه بحران مناطق 9، 10 ، 11، 17 و 18 شهرداري تهران و تعدادي از مسئولان و كارشناسان ستاد حوادث غير مترقبه استان هاي همجوار نيز حضور داشتند.