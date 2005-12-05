حجت الاسلام اسكندري: بهره گيري از رسانه هاي نوين جهت ارتقاء معرفت ديني الزامي است // مجامع ديني نبايد از وسايل ارتباطي نوين غفلت كنند

حجت الاسلام اسكندري معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: دستگاههاي فرهنگي و مجامع ديني و همينطور محافل علمي نبايد از وسايل نوين ارتباطي غفلت كنند، بلكه تلاش آنان بايد در اين راستا باشد كه با تمام توان و بدون هيچ گونه تنگ نظري ، از اين وسايل به نفع آرمانهاي ديني بهره بگيرند .

وي با اشاره به اينكه مخاطبان از يك قشر خاص نيستند افزود: بايد در بهره گيري از رسانه هاي جديد از جمله پايگاههاي اينترنتي مذهبي توجه داشته باشيم كه مخاطبان ما را گروهها و اقشار مختلف تشكيل مي دهند از اين رو مطالب ارائه شده بايد متناسب با سلايق گروههاي مختلف جامعه باشد.

معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي با تأكيد بر ضرورت بهره گيري از قالبهاي نوين براي ارائه مفاهيم ديني از طريق پايگاههاي مذهبي اينترنتي گفت: نمي توان به استفاده از قالبهاي سنتي براي انتقال مفاهيم ديني در پايگاههاي اينترنتي اكتفا كرد در اين راستا اگر چه حق تغيير محتوا را نداريم اما اين حق براي ما محفوظ خواهد بود كه قالبهايي متناسب با زمان را براي جذب مخاطبان به سوي محتواي معرفتي، مورد استفاده قرار دهيم .

وي تصريح كرد: اگر در انتقال مفاهيم و محتواي ديني، همان قالبهايي كه 1400 سال پيش مورد استفاده بوده است را مد نظر قرار دهيم ، هيچ تضميني وجود نخواهد داشت كه استقبال مطلوب از اين مفاهيم اتفاق افتد به همين دليل لازم است فعاليتهاي خود را در قالبهاي متنوع و مختلفي برنامه ريزي كنيم تا پاسخ گوي افكار و انديشه ها و سلايق مختلف افراد در جامعه باشيم .

حجت الاسلام اسكندري در ادامه گفت: اينترنت امكاني است كه امروزه در اختيار نسل جوان و عامه مردم قرار گرفته است كه با سهولت و سرعت اطلاعات را به آنان منتقل مي كند . اين ابزار بسيار مفيد و تأثيرگذار است و بايد در عرصه اطلاع رساني ديني به خوبي مورد استفاده قرار گيرد .

وي در ادامه به استفادههاي نامناسب از اين امكان اشاره كرد و گفت: لازم است مديريت بخشي از اين امكان را به دست بگيريم و اطلاعات مذهبي و ديني خود را براي بهره گيري از آن به گوش همگان برسانيم چرا كه ابزار اينترنت اين فرصت را به ما مي دهد كه در كمترين زمان با تمام دنيا ارتباط برقرار كنيم .

معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي بر محدوديتها و مشكلات شيوه هاي ارتباطي قديمي تأكيد كرد و گفت: اينترنت اين فرصت را فراهم كرده است كه تعاليم ديني ، معنوي و اخلاقي را به تمام جهان انتقال دهيم و همواره اين يقين وجود دارد كه در تمام جهان علاقمنداني به دنبال حقيقت هستند و از اين رو از پيامهاي ديني اينترنتي استفاده خواهند كرد.

وي گفت: هر روزه شاهد آن هستيم كه بخش بسياري از افراد، اطلاعات مورد نياز خود را از طريق پايگاههاي اينترنتي دريافت مي كنند و در اين فضا سئوالاتي را مطرح كرده و به جست و جوي پاسخهاي مطلوب مي روند اين امر ايجاب مي كند كه از اين وسيله در جهت نشر احكام ديني و ارائه اطلاعات مذهبي استفاده كنيم .

حجت الاسلام اسكندري تصريح كرد: پايگاههاي مذهبي اينترنتي در ارتقاء معرفت ديني نقش بسياري دارند و تجربه نشان داده است كه استقبال علاقمندان مباحث ديني از سايتهاي موجود مناسب بوده است علاوه براين در برخي از كشورها ديده شده است كه مباني معرفتي شيعه و افكار اهل بيت به لحاظ جذابيت و تأثيرگذاري كه دارند مورد توجه بسياري از مخاطبان قرار مي گيرند .

وي اظهار داشت: با توجه به اينكه ما از قبل تجربه اي در اين عرصه نداشته ايم و به تازگي در حال تجربه آن هستيم ، درصد مطلوبي از پايگاههاي مذهبي اينترنتي ، تأثير گذار واقع شده اند اما اين ميزان قانع كننده نبوده است بنابراين مي بايست به طور منظم بر فعاليتهاي اين سايتها بازنگري داشته باشيم و قالبهاي مورد استفاده در انتقال مفاهيم ديني را هر روز تغيير داده و با نياز روز منطبق كنيم .

معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي در مورد مسئول بازنگري و روزآمد كردن پايگاههاي اينترنتي مذهبي گفت: انديشمندان حوزه و دانشگاه و جوانان خوش ذوق مي توانند نقش مهمي را در رابطه با به روز كردن اين سايتها ايفا كنند به نحوي كه پايگاههاي اينترنتي مذهبي بر اساس سلايق مختلف و به شكلي هنرمندانه طراحي شود .