عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا دراولين مرحله از سفر اروپايي خود به برلين وارد مي شود.



- نظربايف در انتخابات رياست جمهوري قزاقستان با كسب 91 درصد آراء پيروزي را ازآن خود كرد.



- ائتلاف حاكم در ونزوئلا تمام كرسي هاي پارلمان را به خود اختصاص داد.



- مجله آمريكايي " نيويوركر" اعلام كرد كه اسامه بن لادن سركرده شبكه القاعده 30 سال پيش به آمريكا سفركرده بود.



- خانواده هاي چهارتبعه غربي ربوده شده در عراق خواستار آزادي آنها شدند.



- در درگيري ميان نيروهاي امنيتي سوريه با يك گروه تروريستي تكفيري در حلب 5 تن زخمي شدند.

- يك نظامي كانادايي در قندهار افغانستان زخمي شد.



- سناتور جان مكين پيش بيني كرد كه عراق طي يك يا دوسال آينده وارد مرحله انتقالي شود.



- بر اساس يك نظرسنجي از هر 5 آمريكايي، سه تن به فردي كه كاملا متفاوت از بوش باشد، راي خواهند داد.



- ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين با پيشنهاد سيلوبرلوسكني نخست وزير ايتاليا براي انجام مذاكرات صلح با اسرائيل در رم موافقت كرد.