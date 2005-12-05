عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا دراولين مرحله از سفر اروپايي خود به برلين وارد مي شود.
- نظربايف در انتخابات رياست جمهوري قزاقستان با كسب 91 درصد آراء پيروزي را ازآن خود كرد.
- ائتلاف حاكم در ونزوئلا تمام كرسي هاي پارلمان را به خود اختصاص داد.
- مجله آمريكايي " نيويوركر" اعلام كرد كه اسامه بن لادن سركرده شبكه القاعده 30 سال پيش به آمريكا سفركرده بود.
- خانواده هاي چهارتبعه غربي ربوده شده در عراق خواستار آزادي آنها شدند.
- در درگيري ميان نيروهاي امنيتي سوريه با يك گروه تروريستي تكفيري در حلب 5 تن زخمي شدند.
- يك نظامي كانادايي در قندهار افغانستان زخمي شد.
- سناتور جان مكين پيش بيني كرد كه عراق طي يك يا دوسال آينده وارد مرحله انتقالي شود.
- بر اساس يك نظرسنجي از هر 5 آمريكايي، سه تن به فردي كه كاملا متفاوت از بوش باشد، راي خواهند داد.
- ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين با پيشنهاد سيلوبرلوسكني نخست وزير ايتاليا براي انجام مذاكرات صلح با اسرائيل در رم موافقت كرد.
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