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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۹:۱۲

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

خبرگزاري مهر - گروه بين الملل : عناوين مهمترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري ها از شب گذشته تاكنون به اين شرح است:

- كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا دراولين مرحله از سفر اروپايي خود به برلين وارد مي شود.

- نظربايف در انتخابات رياست جمهوري قزاقستان با كسب 91 درصد آراء پيروزي را ازآن خود كرد.

- ائتلاف حاكم در ونزوئلا تمام كرسي هاي پارلمان را به خود اختصاص داد.

- مجله آمريكايي " نيويوركر" اعلام كرد كه اسامه بن لادن سركرده شبكه القاعده 30 سال پيش به آمريكا سفركرده بود.

- خانواده هاي چهارتبعه غربي ربوده شده در عراق خواستار آزادي آنها شدند.

- در درگيري ميان نيروهاي امنيتي سوريه با يك گروه تروريستي تكفيري در حلب 5 تن زخمي شدند.

- يك نظامي كانادايي در قندهار افغانستان زخمي شد.

- سناتور جان مكين پيش بيني كرد كه عراق طي يك يا دوسال آينده وارد مرحله انتقالي شود.

- بر اساس يك نظرسنجي از هر 5 آمريكايي، سه تن به فردي كه كاملا متفاوت از بوش باشد، راي خواهند داد.

- ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين با پيشنهاد سيلوبرلوسكني نخست وزير ايتاليا براي انجام مذاكرات صلح با اسرائيل در رم موافقت كرد.

کد مطلب 261621

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