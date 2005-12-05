جنگ رواني براي نااميد كردن مردم از گفتمان عدالت مهمترين چالش دولت نهم است/ شعار "بردن دولت به عمق جامعه" تحقق يافته است/ امروز رئيس جمهور ايران نقش موثري در سياست هاي جهاني و منطقه اي ايفا مي كند

سخنگوي دولت در گفت و گو با خبر نگار سياسي "مهر"، تصريح كرد: دولت در عرصه جهاني با تحرك مثبت جاي خود را با گفتماني جديد و بر مبناي حفظ عزت و با حكمت و درايت و تدبير و پشتكار باز كرده است و موفقيت هاي بسيار موثري بدست آورده است.

وي افزود: امروز رئيس جمهور اسلامي ايران در عرصه جهاني نقش موثري در تعيين سياست هاي بين المللي در منطقه ايفا مي كند و اين درست بر خلاف همه تبليغات سنگيني است كه از قبل از انتخابات تاكنون ادامه يافته است.

الهام با اشاره به تاكيد رييس جمهور مبني برنزديكي دولت و ملت، گفت: احمدي نژاد در دو سفر عمده استاني خود به خراسان جنوبي و ايلام، وعده "بردن دولت در اعماق كشور"را تحقق بخشيد وعلاوه بر آن چندين شهر كشور به طور غير رسمي و سرزده مورد بازديد اعضاي دولت قرار گرفته و مصوبات اشتغال زا ، محروميت زدا و سازنده اي اتخاذ كرده است.

وي اظهارداشت: دولت در يك فضاي فرا حزبي و فرا گروهي و با رويكرد استفاده از همه ظرفيت هاي مديريتي كشور، با مجلس بدون رودربايستي كار كرد و بالاخره در چنيدن مرحله به تكميل كارها پرداخت.

سخنگوي دولت در پاسخ به اينكه مهمترين تهديد، آسيب و چالش هاي فراروي دولت نهم را چه مي دانيد، گفت: جنگ رواني و تبليغاتي كه از سوي رسانه هاي بين المللي و برخي همراهي هاي غير قابل توجيه عناصري از داخل، براي ايجاد نا اميدي و ياس از گفتمان دولت وجود دارد، مهمترين چالش دولت نهم است.

وي افزود: ايجاد مطالبات سريع و تند و تهديد با ايجاد ياس، توأم با سوء تبليغات، با هدف ناكارآمد جلوه دادن گفتمان عدالت اجتماعي است كه دولت نهم بر مبناي آن شكل گرفت و هدف همه برنامه هاي دولت است و نيز القاء فراموشي هدف اصلي انتخابات نهم رياست جمهوري كه همان استمرار آرمان هاي انقلاب اسلامي خصوصا عدالت است كه البته با اعتماد عمومي مردم همه عرصه هاي تهديد به فرصت تبديل خواهد شد.

سخنگوي دولت تصريح كرد: انتخابات همچون اصل انقلاب اسلامي اهدافي بسيار بالاتر از مسائل معيشتي دارد . تامين معاش مردم وظيفه خطير دولت به مثابه ابزار تعالي جامعه است، ولي وسيله هدف نيست و بي توجهي به ابزار هم موجب عدم تحقق برنامه ها خواهد شد .

الهام گفت: در جاده بايد حركت كرد نه توقف.

وي حمايت مردم را بزرگترين فرصت براي دولت دانست و گفت: روحيه خدمتگزاري لازمه حفظ اين حمايت براي دولت است.

سخنگوي دولت تاكيد كرد: دستهايي كه تلاش براي سلب حمايت مردم و روحيه اشرافيگري و بي توجهي به محرومين را القاء مي كنند، تهديد محسوب مي شوند.

الهام يكي ديگر از دستاوردهاي دولت نهم را تصويب قوانين و مقررات جديد براي رفع مشكلات مردم عنوان كرد و برخي آنها را چنين برشمرد:

الف) تدوين لايحه "صندوق مهر رضا" براي ايجاد اشتغال و تسهيل ازدواج جوانان

ب ) تصويب آيين نامه توزيع تسهيلات بانكي به نحو عادلانه

ج ) تصويب آيين نامه ايجاد بنگاههاي اشتغال هاي كوچك

د ) تصويب طرح توزيع سهام عدالت براي سهيم كردن عموم مردم در منافع شركت هاي دولتي

ه ) بهبود شاخص بورس

و ) تجهيز سازمان راهداري كشور براي كاهش حوادث جاده اي

ز ) ايجاد كميته ويژه براي حل مشكل سوخت و آلودگي

ح ) اصلاح بودجه براي جبران كسري بودجه از طريق ارايه لايحه متمم

ط ) برنامه ريزي و تصويب اعتبار لازم براي جبران خسارت مردم ناشي از حوادث طبيعي به صورت مكرر

ي ) تكميل كادر مديريتي كشور و انتصاب استانداران

ك ) ايجاد كارگاههاي آموزشي براي تبيين سياست هاي اختصاصي دولت با رويكرد اجرايي

ل ) تدوين سياست صرفه جويي و عملي نمودن كاهش هزينه هاي زائد دولتي