هنوز نمي دانيم نكونام را جايگزين چه بازيكني كنيم

به گزارش خبرنگار" مهر" سايت فوتبال آسيا درگزارشي پيرامون اين انتقال به نقل از راشد الزابي مديرباشگاه الوحده امارات نوشت: ما نكونام را تا پايان فصل جاري رقابتهاي ليگ به خدمت گرفته ايم. با اين حال هنوزهيچ تصميمي مبني براينكه از اين بازيكن به جاي كدام بازيكنمان استفاده كنيم اتخاذ نكرده ايم.

الزابي درخصوص جزئيات انتقال نكونام اظهار نظري نكرده است. قوانين فوتبال امارات به اين ترتيب است كه فقط دوبازيكن خارجي مي توانند به همراه اين تيم درليگ قهرمانان آسيا بازي كنند، اين درحاليست كه تعداد بازيكنان خارجي اين تيم بيشترازدوبازيكن است.

داركو متروويچ ازبوسني، موريتو ملي پوش آنگولا، فابيوجونيورملي پوش سابق برزيل كه مدتي را هم در رم، ويتوريا گيمارس وكاشيما انتلرز به بازي پرداخته است از جمله بازيكنان خارجي الوحده هستند كه به اين جمع بايد جواد نكونام را هم اضافه كرد. در صورتيكه الوحده بخواهد از نكونام استفاده كند بايد يكي از اين بازيكنان خارجي را از ليست خود كنار بگذارد.

نكونام تاثيرگذارترين بازيكن پاس درليگ قهرمانان آسيا بود وطي 7 مسابقه 4 گل براي اين تيم به ثمر رساند. تيمهاي كايزرسلاترن آلمان وتاتنهام انگلستان نيزخواهان به خدمت گرفتن اين بازيكن بودند اما در نهايت مسئولان پاس او را به الوحده امارات فرستادند.