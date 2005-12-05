اوحدي : خريد و پخش سريال هاي خارجي با محور زن براي جلب بيننده است

"مسعود اوحدي"، كارشانس رسانه و مدرس دانشكده صدا و سيما در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، در پاسخ به اين سوال كه در سريال هاي خارجي كه اخيراً از شبكه هاي مختلف سيما پخش مي شود، زنان ايفاگر نقش هاي اصلي هستند، اين روند را چگونه ارزيابي مي كنيد، گفت: "اين روندي است كه در دنيا از آن براي سريال سازي بهره مي برند. در واقع ساخت اين سريال ها براي جلب تماشاگران زن است، به همين دليل قهرمانان اين سريال ها را زن مي گذارند. در واقع يك نقش عاملي كه گره هاي اصلي داستان را باز يا مي بندد. البته اين روند در سريال سازي كاملاً طبيعي است، چرا كه در سريال ها كالاهاي منزل تبليغ مي شود و براي اين كه زنان جلب چنين كالاهايي شوند و فروش اين كالاها بالا برود، به همين دليل سريال هايي با زنان قهرمان ساخته مي شود."

وي با اشاره به اين كه روند تاوليد اين نوع از سريال ها در تلويزيون هاي آمريكا و اروپا درحال رشد است، گفت: " البته اين مساله را نبايد زياد جدي گرفت كه پخش اين سريال ها بر تماشاگران ايراني هم خيلي تاثيرگذار است. با پخش اين سريال ها بيننده با جامعه كشورهاي سازنده سريال آشنايي پيدا مي كند. همچنين اين سريال ها با توجه به مخاطب كشورهاي سازنده ساخته مي شود، بنابراين با جامعه ما هماهنگ نيست."

اين كارشناس رسانه در ادامه خاطر نشان كرد: "سريال هايي كه درحال حاضر از شبكه هاي مختلف سيما پخش مي شود، اكثر آن ها، سريال هاي درجه دو يا سه كشورهاي آمريكايي و اروپايي محسوب مي شود. البته اين سريال ها به وفور در بازار فيلم يافت مي شوند. بنابراين مسوولان خريد نيز اين فيلم ها را خريداري مي كنند. البته منظورم اين نيست كه آن ها بهترين انتخاب را دارند، چرا كه مي توانند انتخاب هاي مناسب تري داشته باشند و با دانش بيشتر، فيلم ها را خريداري كنند. در واقع انتخاب فيلم به دانش و تخصص بالايي نياز دارد، نه اين كه خيلي سطحي نگاه كنند و بدون اينكه محتواي اين فيلم عميق است يا نه؟ خريداري كنند."

وي اشاره كرد : "روند خريد سريال هاي خارجي عمومي است و كشورهاي جهان سوم اين سريال ها را از كمپاني كشورهايي چون آمريكا و اروپا خريداري مي كنند، چرا كه خريد سريال ها نسبت به توليدات ارزان تر تمام مي شود. البته بايد بر خريد فيلم ها نظارت درستي اعمال شود تا سريال هاي بي محتوا خريداري نشوند."