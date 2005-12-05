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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۹:۵۶

با كسب سه راي در مقابل دو راي محمد مايلي كهن ؛

محمدحسن انصاريفرد مديرعامل باشگاه پرسپوليس شد

محمدحسن انصاريفرد مديرعامل باشگاه پرسپوليس شد

اعضاي هيات مديره باشگاه پرسپوليس شب گذشته محمدحسن انصاريفرد را به عنوان مديرعامل جديد اين باشگاه انتخاب كردند.

به گزارش خبرنگار" مهر" جلسه اعضاي هيات مديره باشگاه پرسپوليس شب گذشته با حضور كليه اعضا برگزار شد و در پايان براي انتخاب مديرعامل باشگاه ازبين محمد مايلي كهن و محمد حسن انصاريفرد راي گيري صورت گرفت كه انصاريفرد با كسب سه راي از پنج راي موجود به عنوان مديرعامل جديد اين باشگاه برگزيده شد. قبل از اين حجت الله خطيب به عنوان مديرعامل باشگاه پرسپوليس فعاليت مي كرد.

کد مطلب 261645

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