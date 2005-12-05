محمدحسن انصاريفرد مديرعامل باشگاه پرسپوليس شد

به گزارش خبرنگار" مهر" جلسه اعضاي هيات مديره باشگاه پرسپوليس شب گذشته با حضور كليه اعضا برگزار شد و در پايان براي انتخاب مديرعامل باشگاه ازبين محمد مايلي كهن و محمد حسن انصاريفرد راي گيري صورت گرفت كه انصاريفرد با كسب سه راي از پنج راي موجود به عنوان مديرعامل جديد اين باشگاه برگزيده شد. قبل از اين حجت الله خطيب به عنوان مديرعامل باشگاه پرسپوليس فعاليت مي كرد.