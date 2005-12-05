مقامات آمريكايي به ناتواني در اتخاذ اقدامات امنيتي لازم متهم شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، "توماس كين" رئيس سابق كميسيون تحقيقات حملات 11 سپتامبر در گفتگو با برنامه "Meet the Press."شبكه تلويزيوني ان بي سي درباره نتايج تحقيقات كميسيون خود درباره چگونگي عملكرد دولت آمريكا در اجراي توصيه هاي اين كميسيون گفت : ما در اين تحقيقات به پيشرفتهايي رسيده ايم .

وي خاطرنشان كرد كه هم اكنون امنيت عمومي ديگر در اولويت كاري دولت آمريكا نيست . شما نمي بينيد كه كنگره يا رئيس جمهوري در باره امنيت عمومي به عنوان مسئله شماره يك صحيت كنند . ما فكر مي كنيم كه بايد چنين چيزي باشد و بايد كارهاي زيادي براي پيشگيري از وقوع حملات 11 سپتامبر ديگري انجام دهيم و اين كار ساده اي نيست كه تنها توسط رئيس جمهوري يا كنگره انجام شود .

توماس كين و" لي هميلتون" عضو سابق كنگره آمريكا رياست كميسيون تحقيقات حملات 11 سپتامبر را برعهده داشتند اين كميسيون تحقيقاتي را درباره چگونگي عملكرد دولت آمريكا در جلوگيري از اين حملات انجام داد كه نتايج اين تحقيقات بهترين فروش را در اين كشور داشت.



اعضاي سابق اين كميسيون كه پنج جمهوريخواه و پنج دموكرات مي باشند قرار است امروزگزارشي از ارزيابي خود از چگونگي عملكرد دولت در اجراي توصيه هاي فراواني كه اين كميسيون پيشتر ارائه داده بود، منتشر كنند.

كين همچنين درباره اين گزارش خاطرنشان كرد كه در اين گزارش آمده است كه رهبران كاخ سفيد و كنگره در بسياري از زمينه ها كوتاهي كرده اند .



وي خاطرنشان كرد كه اگر توصيه هاي اين كميسيون به اجراء درنيايد ما در مقابل يك حمله ديگر بسيار آسيب پذير هستيم.



رئيس سابق كميسيون تحقيقات 11 سپتامبر خاطرنشان كرد درس هايي كه از حملات 11 سپتامبر گرفته شد در زمان وقوع توفان كاترينا كه به سواحل جنوبي آمريكا صدمات زيادي وارد كرد به كار گرفته نشد . كسي نمي دانست كه چه كسي مسئول رسيدگي به حوادث غير مترقبه است .

طبق اظهارات كين ، آمريكا نيازمند تشكيل يك واحد متحد براي رسيدگي به مواقع بسيار اضطراري دارد . وظيفه اين واحد ايجاد يك شبكه ارتباطي منسجم براي سرويس هاي جلوگيري از حوادث غيرمترقبه و پليس ، نظارت بر مظنونان تروريستي كه در تلاش براي سوار شدن به هواپيما و يا حمله به اهداف ديگر هستند و ايجاد اولويت هاي مشخص براي سازمانهاي امنيتي فدرال خواهد بود.



اعضاي كميسيون تحقيقات 11 سپتامبر پس از پايان ماموريت اين كميسيون، گروهي به نام پروژه گفتمان عمومي 11 سپتامبر براي اجراي توصيه هاي خود تشكيل دادند.