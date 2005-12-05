نخست وزير سابق اسرائيل : حمله نظامي به ايران بايد در دستور كار قرار گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته مجله آلماني اشپيگل، " بنيامين نتانياهو " نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي در گفتگو با راديو اسرائيل همچنين تصريح كرد : اسرائيل نبايد اجازه انجام فعاليتهاي غير متعارف هسته اي را به ايران بدهد .

وي اظهار داشت : حمله نظامي تنها راه حل ممكن براي مقابله با برنامه هاي هسته اي ايران است .

نخست وزير سابق اسرائيل گفت : ايران همواره به عنوان تهديدي براي اسرائيل به شمار آمده كه بايد با اين امر برخورد جدي كرد .

" آريل شارون " درنشست مطبوعاتي مشترك روز گذشته خود با " شيمون پرز " نخست وزير اسبق اين رژيم گفت : اسرائيل هرگز نمي تواند بپذيرد كه ايران به قدرت هسته اي دست يابد .

نخست وزير رژيم صهيونيستي همچنين با تكرار ادعاهاي پوچ خود ايران را به تلاش براي ساخت سلاح هاي هسته اي متهم كرد .

شيمون پرز نيز در نشست مشترك با شارون گفت : اسرائيل بايد درمورد مسئله هسته اي ايران كه بسيار حساس است با آمريكا همكاري كامل كند.

سران تل آويو درحالي ايران را به تلاش براي دراختيار داشتن سلاح هسته اي متهم مي كنند كه خود بيش از 200 كلاهك هسته اي در اختيار دارد.

نتانياهو دركابينه آريل شارون، وزير اقتصاد و دارايي بود كه در اعتراض به طرح يكجانبه شارون براي عقب نشيني از غزه از كابينه كناره گيري كرد.



در حال حاضر شارون با حزب كاديما در صدد است بار ديگر قدرت را در اسرائيل در اختيار داشته باشد و نتانياهو نيز در حزب ليكود پس از خروج شارون تلاش مي كند در رقابت با نخست وزير اسرائيل به پيروزي برسد.

تهديدهاي صهيونيستها بر ضد ايران در حالي است كه آنها اخيرا در راستاي گسترش تسليحات كشتار جمعي خود، موشك جديدي را آزمايش كردند و همچنان به توسعه برنامه هسته اي نظامي خود با حمايت آمريكا ادامه مي دهند.