هيچ تقابلي بين سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك وجود ندارد

بهرام افشارزاده دبيركل كميته ملي المپيك به عنوان فردي كه هم درعرصه قهرماني و نيز در عرصه مديريت ورزشي سابقه يي درخشان دارد در كنار مهندس هاشمي طبا رييس اين كميته سالهاست كه با كمبودها و مشكلات ساخته اند تا كشتي ورزش ما در عرصه هاي بين المللي سرافراز باشد.

براي گفت و گو در مورد مسائل مورد بحث در كميته ملي المپيك ساعت 7 صبح فرصت مناسبي است تا افشارزاده را در دفتر كارش در خيابان گاندي ملاقات كنيم. زماني كه بسياري از مديران ورزشي ما به علت چند شغله بودن براي استراحت انتخاب مي كنند تا امورات ورزشي در الويت هاي چندم آنها به روزمرگي سپرده شود.

گفت وگوي يك ساعته گروه ورزشي "مهر" را با دبيركل كميته ملي المپيك مي خوانيد:



*آقاي افشارزاده در ابتدا در مورد وظايف كميته ملي المپيك توضيحاتي را بيان فرماييد؟

اساسنامه كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران و منشور كميته بين المللي المپيك، وظايف ويژه يي در مورد مسايل برون مرزي ورزش كشور برعهده ما قرار داده است كه بزرگترين آن آماده كردن تيمهاي مختلف ورزشي براي حضور در رقابتهاي المپيك و پس از آن شركت در بازيهاي آسيايي است كه ازاولويت هاي كاري ما محسوب مي شود.

ضمن اينكه بها دادن به مساله آموزش، برگزاري كلاسهاي آموزشي چه درداخل و چه خارج از كشور، حمايت از مربيان و داوران در مجامع بين المللي، حضور در كنفرانسها و اجلاس كنفدراسيونهاي آسيايي، جهاني، كميته بين المللي المپيك و فدراسيونهاي منطقه اي و غرب آسيا و همچنين شوراي المپيك آسيا از جمله وظايف كميته ملي المپيك محسوب مي شود.

همچنين شناخت و ارزيابي مردم از طريق نهضت المپيك و افكاري كه المپيزم به جامعه خواهد داد از مهمترين برنامه هاي ما است كه سخت به دنبال آن هستيم.ما در كميته ملي المپيك 16 كميسيون فرعي داريم كه اداره كردن آنها كار دشواري است كه با تلاش دوستان ما دراين كميسيونها برنامه ها و اهداف كميته ملي المپيك به اجرا در مي آيد.

از سوي ديگر وظيفه آماده كردن تيمها براي شركت درالمپيك نيزازجمله وظايف مهم ماست كه در حال حاضر آماده كردن تيمها براي شركت در اين رويداد مهم و معتبر به 18 ماه وقت نياز است، اما ما براي حضور موفق در اين رويداد از دو سال و نيم پيش كميته تداركاتي اين بازيها را تشكيل داديم كه افراد آن عبارتند از آقايان كفاشيان، قره خانلو، خسروي وفا، يزداني خرم، اينجانب و خانم طاهريان تلاش ويژه يي را براي آماده سازي تيم هاي حاضر در المپيك صورت داده ايم.

اين كميته بررسي هاي اوليه خود را با بررسي بر روي نتايج كسب شده در دوره قبل المپيك و همچنين بازيهاي آسيايي بوسان به انجام رسانيد و در نهايت قرار شد تيمهاي جودو، تكواندو، وزنه برداري، كشتي آزاد و فرنگي و فوتبال دررقابتهاي 2004 آتن حاضر باشند. از سوي ديگر قرار شد رشته هايي كه توانايي حضور در بازيهاي دور مقدماتي را دارند مانند واليبال، دوچرخه سواري، بوكس و شمشيربازي نيز در اين پيكارها شركت كنند كه در صورت كسب سهميه المپيك حمايت كميته ملي المپيك براي آماده سازي بهتر آنها از صورت خواهد گرفت. در حال حاضر بوكس كارش را شروع كرده و دوچرخه سواري نيز دو كانديد براي حضور در آتن معرفي كرده است. در دو و ميداني و شنا نيز مقرر شد تا اگر ركوردهاي ورودي كميته بين المللي المپيك را كسب كنند، حضورشان در المپيك بلامانع باشد. واليبال هم با توجه به كسب مقام سومي آسيا در ارديبهشت ماه سال آينده در ژاپن ديداري را با تيمهاي كره جنوبي، چين، ژاپن، هند و استراليا برگزار خواهد كرد تا در نهايت يك تيم راهي بازيهاي المپيك شود.

از سوي ديگر براي اينكه تيمهاي ما جواز حضور در بازيهاي المپيك را كسب كنند نياز بود تا در رقابتهاي مختلف رده A جهاني شركت نماييم و به طور مثال تيم جودو در رقابتهاي جهاني شركت و سه سهميه دريافت كرد. در كشتي آزاد نيز چهاركشتي گير ما جواز گرفته اند و اميدواريم در سه وزن ديگر هم سهميه كسب كنيم. در كشتي فرنگي تيم ما اواسط مهر ماه راهي فرانسه مي شود كه اميدواريم با توجه به ظرفيت و تلاشهاي صورت گرفته حداقل سه تا چهار سهميه براي المپيك به دست آوريم. تكواندو نيز در رقابتهاي انتخابي فرانسه شانس دارد تا چهارسهميه در قسمت آقايان و بانوان به دست آورد كه با توجه به قدرت ما در جهان كسب آن دور از ذهن نيست.

در مورد فوتبال نيز مسابقه هاي انتخابي از اسفند ماه آغاز مي شود كه فدراسيون فوتبال تلاش دارد تا تيمي خوب را روانه اين مسابقه ها نمايد و در اين زمينه صحبتهاي مقدماتي با آقاي دادكان صورت گرفته تا تيمي آماده راهي مسابقه ها شود. برنامه ما اين است كه دو ماه مانده به آغاز اين ديدارها تيم انتخاب و برنامه هاي تداركاتي و آماده سازي آن انجام شود. اين مشروح برنامه هاي ما براي آماده سازي تيمها و شرح وظايف كارهاي اجرايي كميته ملي المپيك بود.

*متاسفانه عملكرد مديران ورزشي ما در كسب جايگاه و كرسي در مجامع بين المللي چندان اميدوار كننده نيست و با وجود تلاشهايي كه صورت گرفته كمتر توفيقي در اين زمينه داشته ايم. برنامه كميته ملي المپيك براي بهبود اين وضعيت چيست؟

من نيز با نظر شما موافقم. ولي تا حدودي كارهايي صورت گرفته است. من معتقدم نمايندگاني كه از ايران در مجامع بين المللي كانديد مي شوند بايد بيش از اينها فعال باشند و به هر صورت از كيان نظام اسلامي ما دفاع نمايند. ضمن اينكه اگر آنها بتوانند در اين مجامع كرسي كسب كنند به سود رشته هاي تحت پوشش آنها نيز خواهد بود. ولي ما متاسفانه در پستهاي كليدي كمتر نماينده داريم. گرچه آقايان وحيد مرادي و علي مرادي روساي فدراسيونهاي شنا و وزنه برداري به عنوان دبيران كل اين دو رشته در آسيا از جايگاه ويژه و مطلوبي برخوردارند اما با توجه به ظرفيت ورزش ما اين كافي نيست. ما نيز تا به حال هر كمكي كه لازم بوده در اين زمينه انجام داده ايم ولي نمي توانيم به جاي فدراسيونها حركت كنيم. آنها نيز بايد تحرك لازم را در اين زمينه داشته باشند تا به نتيجه دلخواه دست پيدا كنند.

در مورد كشتي انتظار من بيش از اينهاست آنها در اين زمينه كمتر حركت مثبتي را نشان داده اند. به عقيده من نبايد از حضور در مجامع جهاني ترسيد. اين نظام اسلامي است كه به ما قدرت مي دهد تا در اين جلسات حرفهاي خود را بزنيم و به آنچه استحقاقش را داريم دست پيدا كنيم. در فوتبال نيز فكر مي كنم به اندازه كافي در اين زمينه فعال نيستيم و من اميدواريم با تلاشهايي كه صورت خواهد گرفت آنها نيز بتوانند به كرسي هاي مهم و معتبر آسيايي و جهاني دست پيدا كنند، چون واقعا با توجه به ظرفيت فوتبال ماحيف است كه نماينده اي در پستهاي كليدي فوتبال آسيا و جهان نداشته باشيم.

* فكر نمي كنيد تغيير و تحولات فراوان در كادر فدراسيونهاي ورزشي عاملي باشد براي اينكه مجامع به ثبات مديريت در ورزش ما اعتقاد نداشته باشند؟

بله قبول دارم. بايد ثبات در فدراسيونهاي ورزشي وجود داشته باشد. البته بايد اين حق را به رييس سازمان تربيت بدني داد كه او از فدراسيونهاي زير مجموعه خود انتظار تلاش و كار مستمر را داشته باشد و هركس با اين برنامه همخواني ندارد بايد كنار رود.اما من فكر مي كنم اگر روساي فدراسيونهاي ما بتوانند درعملكرد و برنامه هاي داخلي خود موفق باشند قطعا در برنامه هاي برون مرزي شان نيز موفق خواهند بود.

ضمن اينكه دعوت از مسوولان مختلف فدراسيونها و مراكز بين المللي ورزشي و منطقه يي كمك زيادي خواهد كرد تا بتوانيم در زمان انتخابات آراي بيشتري كسب كنيم. بايد آنها را دعوت كنيم تا امكانات و شرايط ما را از نزديك ببينند و آنگاه توقع داشته باشيم كه بتوانيم به كرسي هاي مورد نظر دست پيدا كنيم.

* در خصوص رشته هايي نظير شنا، دو و ميداني و ژيمناستيك كه امكان كسب مدال در آنها زياد است چه كارهايي صورت گرفته و كميته ملي المپيك براي رشد و ارتقا اين رشته ها چه كارهايي صورت داده است؟

تلاش سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك بر رشد و گسترش اين رشته ها است. شخص آقاي مهرعليزاده تاكيد دارند تا كار پايه ي و اصولي بر روي اين گونه رشته ها صورت بگيرد تا ما نيز بتوانيم در اين ورزشها مدال آور باشيم.

در حال حاضر كمك هاي فراواني را براي گسترش و اعتلاء اين ورزشها انجام داده ايم اما نتيجه گيري و ثمردهي در آنها نياز به زمان دارد. من فكر نمي كنم حتي در دوحه قطر نيز بتوانيم در ژيمناستيك و شنا مدالي بدست آوريم چون ژاپن، كره و چين دراين گونه رشته سرآمد جهانيان هستند. اين رشته ها نياز به كار بنيادين و پايه يي دارند و بايد با برنامه ريزي و كشف استعدادها زمينه رشد و اعتلاي آنها را فراهم كرد.

من فكر مي كنم براي نتيجه گيري در اين ورزشها بايد همه نگاهها به آموزش و پرورش معطوف شود. بايد اين بخش از ورزش را حمايت كرد و با توجه به قرارداد جديدي كه بين سازمان تربيت بدني و اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته قطعا در آينده شاهد تحولات بيشتري در اين زمينه خواهيم بود.

شما ببينيد براي ساختن يك ساختمان ده طبقه نياز به دو سال وقت داريد اما براي ساختن نيروي انساني كارآمد ده سال زمان نياز است. در ژيمناستيك يك ورزشكار دو سال طول مي كشد تا يك بالانس درست را اجرا كند. پس مي بينيد كه ساختن نسلي كه بتواند مدال آور باشد نياز به امكانات، فرهنگ، نيروي انساني و مربي دارد كه بايد براي آماده شدن آن صبر كرد.

هم اكنون در دو و ميداني نزديك به 7 مربي خارجي براي گسترش و رشد اين رشته در اختيار گرفته ايم كه حجم زيادي از فعاليت هاي ما را در بر مي گيرد. به هر حال با اين حركت هايي كه صورت گرفته اميدواريم تا در آينده جزو مدال آوران اين رشته ها نيز باشيم.

* در صحبت هايي كه با برخي از روساي فدراسيونها داشتيم اذعان داشتند كه بودجه آنها تنها كفاف سفرهاي خارجي شان را مي دهد و در واقع پولي براي كارهاي پايه يي نمي ماند؟

در مورد بودجه فدراسيونها آقاي كفاشيان بايد نظر بدهند، اما به هر حال ورزش پايه و قهرماني نياز به پول دارد. در كميته المپيك تاآنجا كه دستمان برسد به اين ورزشها كمك مي كنيم. مثلا مربي خارجي مي آوريم يا در اردوها و اعزامها حمايت مي كنيم ولي آنچه مهم است بايد يك بودجه اضطراري براي رشته هايي نظير شنا، ژيمناستيك و دو و ميداني در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند تعميم و گسترش يابند. من فكر مي كنم واقعا مشكل است كه با اين بودجه ها بتوان كار خاصي صورت داد. ورزش خم رنگرزي نيست و نتيجه گيري در آن به زمان و هزينه لازم نياز دارد.

* بحثي كه اين روزها مطرح شده اين است كه سازمان تربيت بدني با تغيير روساي فدراسيونهاي ورزشي قصد دارد براي انتخابات آتي كميته ملي المپيك مهره چيني كند، نظر شما چيست؟

به هيچ وجه اين گونه نيست. من اين حرفها را قبول ندارم. رييس سازمان تربيت بدني مختار است كه روساي زير مجموعه خود را عوض كند، ثانيا اعضاي مجمع به راحتي مي توانند تقاضاي تشكيل جلسه دهند و هيچ مشكلي نيز نخواهد بود ضمن اينكه آقاي مهرعليزاده يك فرد راسخ در كار و علاقه مند به خدمت است و من دقيقا مي دانم در ورزش چه شرايطي حاكم است. شما نبايد به حرفهاي اين و آن گوش كنيد. من معتقدم بايد كار كرد تا نتيجه زحمات مشخص شود. اين حق مجمع است كه بداند چه كسي كار مي كند يا نمي كند. آقاي مهرعليزاده هم اصلا قصد مهره چيني ندارد و افراد حاضر در راس فدراسيونها آنقدر ابتكار عمل و درايت دارند كه به حرف كسي توجه نكنند. در مجموع به عقيده من بين سازمان و كميته المپيك تقابلي وجود ندارد و ما مثل مهره هاي شطرنج در كنار هم براي موفقيت در تمامي عرصه ها دست در دست هم حركت مي كنيم.

شما ببينيد اگر قصد خدمت و كمك به ورزش مملكت باشد ديگر فرقي نمي كند چه كسي در چه جايگاهي حضور دارد پس بايد بدور از جنجالها براي اعتلاي ورزش كشور تلاش كرد.

* در مورد وضعيت بودجه كميته ملي المپيك و نحوه حسابرسي آن توضيحاتي بفرمائيد؟

بودجه ما نيز مانند ساير سازمانهاي دولتي از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي مشخص و پرداخت مي شود و ذي حساب و ديوان محاسبات اداري همواره كارهاي ما را زير نظر دارند و خوشبختانه تا امروز هيچ مشكلي نداشته ايم. بودجه سالانه ما سه ميليارد و پانصد ميليون تومان است كه با توجه به فعاليتهاي موجود نياز به تجديد نظر دارد. ضمن اينكه قرار شد سازمان تربيت بدني كمبودهاي ما را جبران كند.

در حال حاضر دلار را به صورت آزاد و به قيمت 850 تومان تهيه مي كنيم و به همين خاطر از مسوولان سازمان مديريت و برنامه ريزي تقاضا داريم تا در اين زمينه مساعدتهاي لازم را براي دريافت ارز دولتي انجام دهند تا با توجه به گستره فعاليتهاي كميته المپيك در نحوه اعزام تيمها و دعوت از مربيان خارجي و ساير برنامه ها بتوانيم جوابگوي تلاشهاي صورت گرفته باشيم.

* در خصوص دريافت يك درصد از سود شركت دخانيات چه اقداماتي صورت گرفته است؟

تا به امروزكه چيزي دريافت نكرده ايم و آقاي يزداني خرم مسوول پي گيري آن هستند. انشاءالله كه اين مبلغ نيز به ورزش تزريق شود تا مشكلات مالي موجود كمتر و آبروي ورزش ما در مجامع بين المللي بيش از پيش حفظ شود.

* با توجه به فعاليتهاي انجام شده از عملكرد كدام يك از فدراسيونها راضي هستيد؟ و كداميك مي توانند در المپيك آتن مدال آور باشند؟

در حال حاضر واليبال و وزنه برداري بهتر از بقيه كار كرده اند. اما از كشتي انتظار بيشتري داريم. من اميدوارم با تغييراتي كه قرار است در كادر فني اين فدراسيون صورت گيرد بتوانيم در اين رشته نيز چون گذشته موفق باشيم. درمورد ساير رشته ها نيز تكواندو و جودو مثل هميشه خوب عمل مي كنند و ما اميدواريم تا در آتن بتوانيم از اعتبار ورزش ايران دفاع كنيم.

ضمن اينكه ازنيمه دوم سال برنامه نهايي خود را شروع مي كنيم و تيمهاي مورد نظر را در اردوها و برنامه هاي تمريني مرتبي كه دارند زير نظر خواهيم داشت تا در نهايت از ارديبهشت ماه سال آينده تيمهاي كامل ما مشخص و كارنهايي براي آنها صورت گيرد و انشاءالله از روز 22 مرداد ماه خود را براي شركت در بيست و هشتمين دوره بازيهاي المپيك آماده مي سازيم.

* در خصوص فوتبال چه كارهايي صورت گرفته است؟

در فوتبال وضعيت استثنايي است. بايد از ليگ حمايت كنيم و فدراسيون را در انجام امور محوله ياري نماييم. در خصوص وضعيت مربيان تيم ملي المپيك نيزاعتقاد داريم يك مربي بايد داراي شرايط ويژه اين كار باشد. به عقيده من مربي تيم ملي اميد بايد روانشناسي را بداند، از فيزيولوژي و آناتومي آگاهي داشته باشد، استراتژي بازي را بداند، از تيم هاي حريف آگاهي كامل داشته باشد، متدولوژي و علم تدريس را بشناسد و به طور كل با فوتبال و علم روز اين ورزش آشنا باشد. حالا فرقي نمي كند اين فرد ايراني باشد يا خارجي مربي ما اگر اين شرايط را داشته باشد حتما تيم هم موفق خواهد بود. در اين زمينه فدراسيون مستقل عمل مي كند اما ما نيز توصيه هاي خود ارايه مي كنيم و سازمان هم در نهايت حمايت لازم را صورت انجام مي دهد.

* اما آقاي ظاهرا دادكان روي مربيان خارجي نظري ندارد؟

آقاي مهرعليزاده مصمم هستند تااين كار صورت بگيرد و از آقاي دادكان هم قول گرفته اند كه اين كار را انجام دهند.

* در مورد مسائل حاشيه يي كه در فدراسيون كشتي وجود دارد چه نظري داريد؟

من معتقدم نبايد رييس فدراسيون وارد مسايل حاشيه يي و مصاحبه هاي جنجالي شود. او بايد تيم را از اين گونه مسايل دور نمايد. درهمين مسابقه هاي جهاني آمريكا، بارها و بارها تيم زير بار فشار رواني حاصل از صدور يا عدم صدور ويزا قرار داشت، در صورتيكه اصلا نبايد تيم در جريان چنين مسايلي باشد كه خوشبختانه اين مرتبه تجربه خوبي شد تا در رويدادهاي آينده با ابتكار عمل بهتري با قضيه برخورد كنيم.

* در خصوص آمدن آقاي موحد چه نظري داريد؟

عبداله موحد از مفاخر ورزش و كشتي ما است و با آمدن ايشان مسايل فني و تشكيلاتي كشتي، بهتر از گذشته خواهد شد او به كسي وابسته نيست و با نگاه منطقي و اصولي به كشتي خواهد نگريست، ضمن اينكه با نظم و ديسيپليني كه او ايجاد خواهد كرد جلوي خيلي از بي نظمي ها گرفته مي شود. من معتقدم اگر نظم و انضباط حاكم نباشد هيچگاه موفقيتي حاصل نمي شود كه انشاءالله با آمدن موحد شاهد حركت روبه رشد كشتي خواهيم بود.

* در زمينه پناهندگي برخي از ورزشكاران ما به كشورهاي خارجي سياست كميته ملي المپيك چيست؟

من به شدت با اين قضيه مخالفم، زيرا اين كار به دور از شئون ورزشي و اصول مردانگي است. من فكر مي كنم تفكرات بسته و انديشه هاي خام موجب اين عمل مي شود. شما ببينيد پس از انقلاب تا چه اندازه به ورزشكاران ملي ما توجه شده و ديد مردم نسبت به يك قهرمان تا چه اندازه بااحترام همراه است. اميدوارم ديگر از اين پس شاهد چنين رويدادهايي نباشيم و ورزشكاران ما با تمام و جود به فكر سربلندي و عزت كشور خود باشند.

* در زمينه برگزاري مسابقه هاي بين المللي تا چه اندازه موفق بوده ايم؟

باتوجه به بضاعتمان تا امروز خيلي خوب عمل كرده ايم ميزباني مسابقه هاي قهرماني واليبال جوانان جهان نمونه اين حركتهاي موفقيت آميز است. ضمن اينكه در بخش بانوان هم رقابتهاي خوبي راميزباني كرده ايم و كشورهاي اسلامي همواره از ميزباني ما رضايت داشته اند. همچنين برگزاري رقابتهاي ميلاد كوثر با حضور رييس و مسوولان كميته بين المللي پارالمپيك بسيار شكوهمند اجرا شد و اثرات روحي خوبي بر روي ميهمانان خارجي گذارد كه جا دارد از آقاي خسروي وفا به خاطر اين مساله تقدير و تشكر نماييم.

* در مورد توجه به وضعيت معيشتي قهرمانان و ملي پوشان رشته هاي مختلف چه كارهايي صورت گرفته است؟

اعتقاد ما به اين است كه بايد اين فرهنگ در جامعه حاكم شود، هر قهرمان پس از پايان دوران قهرماني از ياد نمي رود و جوانان ما بايد باور كنند يك الگوي ورزشي همواره مورد توجه و احترام مسوولان كشور قرار دارد و فراموش نمي شود.

در حال حاضر بيش از 55 پيشكسوت و قهرمان سالهاي گذشته را از نزديك عيادت و مشكلاتشان را تا حد امكان رفع نموده ايم، البته عمده مشكل آنها عاطفي است كه با برگزاري جلسات هفتگي در كميته ملي المپيك تلاش مي كنيم اين مشكل را حل نماييم. همچنين به ورزشكاران فعال و حاضر دراردوهاي تيم ملي مبالغي به عنوان حقوق ماهانه پرداخت مي شود كه به طور مثال ورزشكاران متاهل 250 هزار تومان، مجردين 200 هزار تومان و دانش آموزان 150 هزار تومان حقوق مي گيرند، ضمن اينكه مربيان و كادرهاي اجرايي نيز از اين قضيه مستثني نيستند. همچنين قهرمانان المپيك ما حقوقي معادل 200 هزار تومان را به طور مستمر و ماهيانه دريافت مي نمايند كه اميدواريم تا حدودي در رفع مشكلات مالي آنها تاثير گذار باشد.

* و به عنوان سوال آخر در مسابقات المپيك وضعيت ما را چگونه پيش بيني مي كنيد؟

همه تلاش ما حضور موفق در اين رويداد جهاني است و تمام هم و غم ما نيز آماده كردن بهينه تيمها و ورزشكاران براي شركت موثردراين بازيها است. به هر حال ماتلاش خود را كرده ايم ضمن اينكه ساير كشورها نيز بيكار نشسته اند و به سختي تلاش مي كنند. من اميدوارم با توجه به بضاعت و توان و اقدامات صورت گرفته به نتايجي درخور توجه دست يابيم تا ازاعتبار ورزش و نظام اسلاميمان در نزد جهانيان دفاع كنيم.