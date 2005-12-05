جلال الدين كزازي : تب وبلاگ و سايت فرو مي نشيند / " كتاب " پديده اي با چند برگ كاغذ به هم پيوسته شده نيست









اين نويسنده و پژوهشگر ادبيات كهن درگفت وگوبا خبرنگارفرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : اين ابزارهاي فن آورانه نو هرگزنمي تواند جاي كتاب را بگيرد ، زيرا كسي كتابي را مي خواند و آن را كتابي سودمند و دلپذيرمي يابد ، به گونه اي پيوند دروني و مهرآميز با كتاب برقرار مي كند به سخن ديگر در چشم او كتاب ، تنها پديده اي كه از چند برگ كاغذ به هم پيوسته شده نيست بلكه همانند موجودي زنده مي ماند كه مي توان او را به دوستي گرفت و با او پيوند يافت از اين روي هرگز كتاب خوان نمي تواند با ابزار هاي ديگر در زمينه آگاهي رساني آن همدلي و پيوند ژرف دروني كه با كتاب دارد به دست بياورد.



دكتر ميرجلال الدين كزازي خاطر نشان كرد : اين فن آوري در كوتاه مدت اثر گذاري گسترده اي دارد اما چون اين ابزارها كاركرد ويژه كتاب را ندارند در آينده نه چندان دور، آرايايي و گستردگي كه به دست آورده اند دوباره از دست خواهند داد در نتيجه دوباره كتاب برترين ابزار گسترش فرهنگ خواهد شد .



اين پژوهشگر ادبيات ياد آور شد : در ديگر كشورهايي كه بسيار فن آورانه و صنعتي شده اند و به گونه اي از اين روزگار حال گذشته اند ، كتاب در آنجا بسيار ارزشمند است زيرا ابزارهاي امروزي آن كاركردهايي كه در كشور هايي مانند ايران دارند در آنجا ندارند و در غرب رسانه اي مانند تلويزيون در رده چندم ارزش و اهميت قرار دارد .



اين چهره ماندگار ادبيات تصريح كرد : كتاب از نگاهي فراگير در ايران آن چنان بازاري گرمي در اين روزها ندارد ، كه اگر اثري بر آن نهاده شود به نمود بيايد اما آنچنان كه گفتم اين ابزار هاي نو مي توانند هم آوردي براي كتاب در كوتاه مدت شمرده شوند ، پس از آن ارزش كتاب دگرباره آشكار خواهد شد و دوستداران فرهنگ به كتاب روي خواهند آورد .

دكتر كزازي در پايان گفت و گو با مهر ، گفت : اگرمخاطب كتابي را در اينترنت بخواند و آن كتاب گيرا نباشد شايد به همان خواندن در اينترنت بسنده كند و اگر به كتابي نياز داشته و خواهان نگهداري آن در كتابخانه خود باشد خواندن كتاب در اينترنت مي تواند انگيزه اي براي خريداري و آوردن آن به كتابخانه خود باشد .