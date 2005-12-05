اراضي كشاورزي همچنان با آب فاضلاب سيراب مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر در كرج ، تابستان امسال به دليل شيوع وبا و متعاقب آن پيگيري سرمنشاء بيماري ، آبياري زمين هاي كشاروزي با فاضلاب مورد توجه مسئولان قرار گرفت و كار تا آنجا پيش رفت كه عنوان شد " جلوي آبياري مزارع با فاضلاب گرفته شده است ".

همچنين در پرداخت خسارت صيفي كاران نيز مقرر شد به كشاورزاني كه به طور عمدي و با اطلاع از آب فاضلاب براي آبياري مزارع خود استفاده كرده اند، وجهي پرداخت نشود ؛ اما آبياري مزارع با فاضلاب همچنان ادامه دارد.

البته با فرا رسيدن فصل بارندگي نياز به آبياري در مزارع كاهش مي ياد ، ولي كشاورزان عنوان مي كنند كه براي آبياري مزارع با آب غير فاضلاب هنوز راهي به آنها ارائه نشده است .

يك كشاورز كرجي در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت : اگر آب غير فاضلاب به ما بدهند به طور حتم ما از آن آب استفاده مي كنيم ولي زماني كه فكري براي آب سالم نشده است ما چاره اي نداريم جز اينكه از همان روش قبلي استفاده كنيم.

وي افزود : در اكثر كشورهاي دنيا آب فاضلاب پس از تصفيه به مصرف كار كشاورزي مي رسد ؛ اما در ايران اين مشكل حل نشده است . از سوي ديگر به دلايل مختلف در غرب استان تهران با كمبود آب سالم مواجه هستيم و استفاده از آب سالم براي مصارف كشاورزي در اين شرايط كاري دور از عقل به نظر مي رسد.

يك مهندس كشاورزي نيز اظهار داشت : مي توان با روشهاي آبياري ارائه شده در جهان با آب كمتر آبياري بهتري كرد. همچنين بحث تصفيه فاضلاب براي مصارف صنعتي كشاورزي و صنعتي بايد جدي گرفته شود.

وي خاطر نشان كرد: در كشورهاي مدرن در نزديكي مزارع كشاورزي تصفيه خانه ويژه فاضلاب مي سازند و آبهاي فاضلاب را پس از كارهاي مقدماتي به سمت اين مراكز سوق مي دهند . در تصفيه خانه نيز آب را براي كشاورزي قابل مصرف مي كنند ؛ اما در ايران اين كار جدي گرفته نشده است و همين امر لطمات جبران ناپذيري به خصوص در سالهاي اخير به كشاورزان وارد كرده است.

به گزارش مهر ، در شهرستان ساوجبلاغ فاضلاب شهر صنعتي هشتگرد كه 120 واحد صنعتي در آن فعال هستند به سپتيك شهر ريخته مي شوند و از آنجا به صورت مستقيم به مصرف زمينهاي كشاورزي مي رسند.

اين روند علي رغم اتفاقاتي كه تابستان گذشته روي داد ( شيوع وبا در غرب استان تهران) همچنان ادامه داد و مزارع كشاورزي قطب كشاورزي پايتخت يعني ساوجبلاغ با آب فاضلاب سيراب مي شوند.

يك كشاورز ساوجبلاغي به خبرنگار مهر گفت : اين كار شايد خيلي خطرناك باشد و شايد هم مانند سالهاي قبل هيچ اتفاقي نيفتد اما در هر صورت اگر از اين آب استفاده نكنيم كشاورزي شهرستان فلج مي شود.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد آبياري مزارع با آب فاضلاب ضمن تاييد اين مطلب گفت : فاضلاب شهر صنعتي هشتگرد در سپيتك اين شهر كه فاقد تصفيه خانه است ريخته مي شود و از آنجا به مصرف كشاورزي مي رسد كه اين امر بسيار خطرناك است.

هاشم ولي پور افزود: به دليل اهميت ويژه اي كه شهرستان ساوجبلاغ در بخش كشاورزي پايتخت دارد ، قصد داريم با احداث تصفيه خانه فاضلاب ، امكان استفاده كشاورزان از آب تصفيه شده را ميسر كنيم.

وي اظهار داشت : به زودي تصفيه خانه شهر صنعتي و شهر قديم هشتگرد با هدف تصفيه فاضلابهاي خانگي و صنعتي اين مناطق در زميني به مساحت هفت هكتار پايين خط راه آهن هشتگرد احداث خواهد شد.

فرماندار ساوجبلاغ خاطر نشان كرد: اين دو تصفيه خانه با اعتباري بالغ بر 240 ميليارد ريال احداث خواهند شد.

ولي پور تلاش و مشاركت ادارات مختلف را در ساخت اين تصفيه خانه خواستار شد و گفت : كار ساخت تصفيه خانه فاضلاب خانگي شهر جديد هشتگرد نيز در دست بررسي است كه پس از تملك زمين و اتمام كارهاي مطالعاتي ساخت آن آغاز خواهد شد.

فرماندار ساوجبلاغ يادآور شد: دفع فاضلاب خانگي شهر هشتگرد با جمعيت حدود 70 هزار نفر در حال حاضر 100 درصد بوسيله چاههاي جاذب انجام مي شود.

به نظر مي رسد مسئولان كلانشهر كرج نيز بايد به سرعت تدبيري در اين خصوص بينديشند تا با شروع فصل گرما و احتمال شيوع بيماريهاي واگير مانند وبا كشاورزان زحمتكش متحمل خسارات سنگين نشوند.