دانشگاه آزاد اراك با دانشگاه ليل فرانسه و انستيتوي جغرافيايي هومبولت آلمان تبادل علمي برقرار كرده است

دكتر "محمد رضا قاري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: دانشگاه آزاد اسلامي اراك در برهه هاي زماني مختلف ميزبان همايش ها و سمينارهاي علمي و تخصصي داخلي، منطقه اي و بين المللي بوده كه مي توان به همايش سراسري بهداشت جوانان با مشاركت سازمان بهداشت جهاني اشاره كرد و همچنين عقد تفاهم نامه همكاري با دانشگاه منته نگرو جهت همايش بين المللي حشره شناسي كه در آينده اي نزديك در شهرك دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي اراك برگزار مي شود.

وي اضافه كرد: دانشگاه آزاد اسلامي اراك علاوه بر سمينارها و همايش هاي منطقه اي و بين المللي با دانشگاه هاي ليل 2و1 فرانسه، انستيتوي جغرافيايي هومبولت آلمان، مركز تنوع زيستي دانشگاه مونته نگرو، دانشگاه ليتورال كوته دو اوپل LCO فرانسه و دپارتمان هاي ايران شناسي ارمنستان در تبادل افكار و اطلاعات است.

دكتر قاري با اشاره به فعاليت باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي اراك افزود: اين باشگاه با بيش از 400 عضو فعال از دانشجويان مسعتد، مبتكر و خلاق ضمن ايجاد يك تعامل علمي و پژوهشي با ساير افراد و بخش هاي دانشگاهي و برون دانشگاهي امكانات و تسهيلات خوبي را در راستاي رشد و ارتقاي بيشتر آنان در زمينه هاي علمي و پژوهشي در نظر گرفته است.

رئيس دانشگاه آزاد اراك ادامه داد : يكي از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي اراك در مسابقات بين المللي اختراعات ابتكارات و تكنولوژي هاي جديد سال 2005 ژنو در كشور سوئيس و پنجاه و هفتمين دوره نمايشگاه هاي اختراعات ابتكارات و ايده هاي نو سال 2005 نورنبرگ آلمان موفق به كسب مدال طلا و دو نفره و جايزه ويژه جوان ترين مخترع سال 2005 شد.