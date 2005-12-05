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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۰۶

نيروي دريايي سپاه پاسداران در بياينه اي به مناسبت 16 آذر:

16 آذر، نماد تجلي خروشان جنبش دانشجويي در مقابل زياده خواهي استكبار جهاني است

نيروي دريايي سپاه پاسداران با صدور بياينه اي ياد و خاطره مبارزات و شهداي گرانقدر دانشجو را گرامي داشت و تصريح كرد: 16 آذر ياد آورحركت خود جوش و اعتراض آميز دانشجوياني است كه در برابر زياده خواهي هاي آمريكا مردانه ايستادند.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: "جنبش دانشجويي ايران اسلامي هميشه در برابر ظلم و ستم قدرت هاي  استكباري به ويژه آمريكايي كه كودتاي 28 مرداد مقدمه اي براي متن جنايت هايش در ايران بود، ايستادگي است.

16 آذر گوشه اي ديگر از بيداري دانشجويان مسلمان در برابر كساني بود كه آمده بودند حكومت ظلم و جور را تثبيت كنند. حركتي كه با شهادت چند دانشجوي دانشگاه تهران آغاز و با استمرار آن ، طومار رژيم و عوامل آن را در 22 بهمن 1357 در هم پيچيد.

در بخش ديگري از اين اطلاعيه مي خوانيم :"حضور تاريخي و تعيين كننده دانشجويان در صحنه هاي مختلف  انقلاب اسلامي همچون 16 آذر و 13 آبان و سالهاي دفاع مقدس نظير حماسه هويزه، در دفاع از استقلال اين مرز و بوم اسلامي ، سرنوشت تاريخ انقلاب را در راستاي اصول ، دگرگون كرد.

براستي اين جوانان عزيز، سرمايه هاي گرانقدري براي اعتلاي كشورند و حضور پيوسته ي آنها در عرصه هاي مختلف فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي باعث مي شود كه دولمتردان جمهوري اسلامي  ايران با پشتوانه اي بزرگ و جديت هر چه تمام تر در راه تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي تلاش كرده و از دستاوردهاي نظام اسلامي به ويژه در عرصه علمي از جمله انرژي هسته اي و راه رسيدن به اين فن آوري دفاع كنند.

کد مطلب 261667

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