مدير عامل هما تكليف هواپيماي تشريفاتي دولت را مشخص مي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، به دنبال دستور رييس جمهوري به وزير راه مبني بر برنامه ريزي براي فروش يا استفاده تجاري از آن در جهت نفع عمومي ، اين اقدام صورت گرفته است.

براساس اين گزارش، در جلسه اي مطرح شده است كه در صورت فروش اين هواپيما، كسي حاضر نخواهد شد 60 ميليون دلار بابت خريد آن پرداخت كند. در همين جلسه عنوان شده است كه اين هواپيما را تنها با قيمت حدود 30 ميليون دلار مي توان فروخت.

گزارش "مهر" مي افزايد: عدم استفاده از هواپيماي تشريفاتي كه در دوران رييس جمهوري سابق ايران خريداري شده، بابت هزينه اورهال و ديگر هزينه ها، 70 ميليارد تومان براي دولت هزينه در بر خواهد داشت.

كارشناسان اقتصادي معتقدند ، در صورت عدم استفاده دولت، هواپيماي تشريفاتي دولت بايد در اختيار تجار و بازرگان كه دائما در مسير هاي بين المللي درحال تردد هستند، قرار گيرد.