دي ولت: اسرائيل در پي منافع خود در اروپاست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روزنامه آلماني دي ولت در شماره امروز خود با بيان اين مطلب كه شايد استفاده از تعبير "ماه عسل" براي اين مناسبات دور از واقعيت نباشد، افزود: اسرائيل و اروپا هم اينك روزهاي خوبي را با يكديگر مي گذرانند.

پس از حادثه تروريستي مادريد در 11 مارس سال 2003 ميلادي اروپا به اين مسئله مهم دست پيدا كرد كه خاورميانه تنها به غزه ، اردن و عراق محدود نبوده بلكه با نفوذ عواملي از اين منطقه در اروپا به نوعي آنها در آنجا نيز رخنه كرده اند .

دي ولت افزود : پس از مادريد ، لندن و پاريس مورد حملات تروريستي برخي از عاملان گروههاي مختلف تروريستي كه از خاورميانه بر آمده بودند ، قرار گرفتند .

تمامي اين امور نشان مي دهد كه خاورميانه منحصر به منطقه ياد شده نبوده بلكه دامنه آن به اروپا نيز كشيده شده است .

برلين به تازگي شاهد برگزاري هفتمين كنگره "روابط اسرائيل - اروپا" بود. در اين نشست علاوه بر كارشناسان اروپايي و اسرائيلي، شماري از كارشناسان آمريكايي نيز حضور داشتند.

شركت كنندگان در اين كنگره در چهار زمينه مخنلف پيرامون بسط و توسعه روابط اسرائيل و اروپا به بحث و تبادل نظر پرداختند .اگرچه تعدادي از مقامات و كارشناسان اسرائيلي در اين نشست غيبت داشتند اما رضايت خود را از برگزاري اين نشست اعلام كردند .

آنچه كه در اين نشست به آن پرداخته شد اهميت پيشبرد روند صلح خاورميانه بود . شركت كنندگان در اين نشست انجام گفتگو ميان گروههاي فلسطيني و اسرائيلي را بهترين شيوه ممكن براي تحقق آرامش و ثبات در منطقه اعلام كردند .

دي ولت در ادامه تصريح كرد : بي شك اسرائيل در بهبود مناسبات خود با اروپا منافع خاصي را دنبال مي كند . بطور قطع اگر افزايش سطح روابط اسرائيل - اروپا نفعي براي آنها نداشت مانند هر رابطه ديگري به آن اهميت نمي دادند.