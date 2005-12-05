مساجد روسيه رو به افزايش است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر" به گزارش خبرگزاري اسلامي ( اباء) به موازات افزايش مساجد روسيه تعداد مدارس اسلامي موجود در اين كشور به 100 مدرسه رسيد كه در شهرهاي مختلف اين كشور تأسيس شد.

در همه مناطق روسيه سازمان و يا اداره ديني به منظور اشاعه فرهنگ اسلام و اتحاد مسلمانان اين كشور وجود دارد.

در اين كشور اداره ديني ويژه اروپائيان و ديگري ويژه آسيائيان وجود دارد كه بر مساجد و سازمانهاي اسلامي نظارت مي كند.

به گزارش خبرگزاري اسلامي ( اباء) به منظور ياري و مساعدت مسلمانان و همچنين تبيين جايگاه اسلام و احترام به عقايد و افكار مسلمانان قوانيني در اين كشور وضع شده است كه به مسلمانان اجازه مي دهد آزادانه و به دور از هر گونه نگراني عبادت كنند.

سازمانهاي اسلامي و ادارات ديني اين كشور به منظور بهتر شدن اوضاع مسلمانان روسيه به انجام فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و ديني مي پردازد.

با توجه به نياز مسلمانان روسيه به كتابهاي اسلامي به زبان روسي اين سازمانها در راستاي آموزش و فراگيري اسلام به انتشار كتابهاي ديني و اسلامي به زبان روسي مي كنند.