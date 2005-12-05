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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۴۳

با توجه به روند رو به رشد مسلمانان؛

مساجد روسيه رو به افزايش است

با توجه به روند رو به رشد مسلمانان روسيه، اين كشور در راستاي ساخت مسجد فعاليتهاي مناسبي داشته است بطوري كه تعداد مساجد در اين كشور به 7 هزار رسيده است و اگر مسلمانان روسيه به مساجد بيشتري نياز داشته باشند، مسئولان اين كشور اقدامات لازم را خواهند داشت .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر" به گزارش خبرگزاري اسلامي ( اباء) به موازات افزايش مساجد روسيه تعداد مدارس اسلامي موجود در اين كشور به 100 مدرسه رسيد كه در شهرهاي مختلف اين كشور تأسيس شد.

در همه مناطق روسيه سازمان و يا اداره ديني به منظور اشاعه فرهنگ اسلام و اتحاد مسلمانان اين كشور وجود دارد.

در اين كشور اداره ديني ويژه اروپائيان و ديگري ويژه آسيائيان وجود دارد كه بر مساجد و سازمانهاي اسلامي نظارت مي كند.

به گزارش خبرگزاري اسلامي ( اباء) به منظور ياري و مساعدت مسلمانان و همچنين تبيين جايگاه اسلام و احترام به عقايد و افكار مسلمانان قوانيني در اين كشور وضع شده است كه به مسلمانان اجازه مي دهد آزادانه و به دور از هر گونه نگراني عبادت كنند.

سازمانهاي اسلامي و ادارات ديني اين كشور به منظور بهتر شدن اوضاع مسلمانان روسيه به انجام فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و ديني مي پردازد.

با توجه به نياز مسلمانان روسيه به كتابهاي اسلامي به زبان روسي اين سازمانها در راستاي آموزش و فراگيري اسلام به انتشار كتابهاي ديني و اسلامي به زبان روسي  مي كنند.

کد مطلب 261676

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