پاكستان: آژانس نمي تواند مستقيما با عبدالقدير خان تماس داشته باشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه ايندين اكسپرس، پاكستان بارديگر با درخواست آژانس مبني بر مصاحبه مستقيم با عبدالقدير خان پدر بمب هسته اي اين كشور مخالفت كرد و اين موضوع را غير ممكن دانست.

تسنيم اسلام (Tasnim Aslam) سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان در واكنش به درخواست اخير محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره مصاحبه با عبدالقدير خان اعلام كرد: ما تاكنون به طور گسترده با آژانس همكاري كرده ايم و آژانس هم از همكاري هاي ما تقدير كرده است.

وي تاكيد كرد: همان طور كه مقامات بلندپايه پاكستان نيز بارها اعلام كرده اند، گفتگوي مستقيم با افرادي كه داراي اطلاعات استراتژيك هستند، امكان پذير نيست و آژانس بايد اطلاعاتي را كه لازم دارد از طريق دولت اسلام آباد كسب كند.

پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان در مواقع مختلف تصريح كرده است كه آژانس هر اطلاعاتي كه لازم داشته باشد، مي تواند از پاكستان بگيرد اما نمي تواند با عبدالقدير خان به طور مستقيم مصاحبه نمايد.