تيم واليبال ايران امروز به مصاف بحرين مي رود

به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" به دوحه قطرتيم ملي كشورمان كه يكي از شانس هاي مسلم قهرماني در اين دوره از رقابتها بشمار مي رود با چهار بازيكن بزرگسال به نامهاي پيمان اكبري، محمود تركاشوند ، اميرحسيني و عليرضا نادي با ميانگين قدي 196 و ميانگين سني 21 سال در اين دوره ازرقابتها حضوريافته است.

تيم واليبال كشورمان مورد توجه بسياري ازكارشناسان حاضردراين مسابقات قراردارد و حتي روزنامه "الرايه" چاپ قطر از ايران به عنوان شانس مسلم قهرماني ياد كرده است.

تيم واليبال كشورمان پس ازديدارامروزمقابل بحرين چهارشنبه با عمان ديدارمي كند و روزجمعه درديداري حساس و تعيين كننده براي قهرماني با تيم قطر، ميزبان مسابقات غرب آسيا روبروخواهد شد.