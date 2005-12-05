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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۲۱

گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به سومين دوره بازيهاي غرب آسيا دوحه - قطر

تيم واليبال ايران امروز به مصاف بحرين مي رود

تيم واليبال ايران امروز به مصاف بحرين مي رود

تيم ملي واليبال ايران پس از دو پيروزي پياپي مقابل تيمهاي كويت و يمن عصر امروز به مصاف تيم بحرين خواهد رفت.

به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" به دوحه قطرتيم ملي كشورمان كه يكي از شانس هاي مسلم قهرماني در اين دوره از رقابتها بشمار مي رود با چهار بازيكن بزرگسال به نامهاي پيمان اكبري، محمود تركاشوند ، اميرحسيني و عليرضا نادي با ميانگين قدي 196 و ميانگين سني 21 سال در اين دوره ازرقابتها حضوريافته است.
تيم واليبال كشورمان مورد توجه بسياري ازكارشناسان حاضردراين مسابقات قراردارد و حتي روزنامه "الرايه" چاپ قطر از ايران به عنوان شانس مسلم قهرماني ياد كرده است.
تيم واليبال كشورمان پس ازديدارامروزمقابل بحرين چهارشنبه با عمان ديدارمي كند و روزجمعه درديداري حساس و تعيين كننده براي قهرماني با تيم قطر، ميزبان مسابقات غرب آسيا روبروخواهد شد.

 

کد مطلب 261679

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