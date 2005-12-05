سنگ خام صادراتي ايران 113 ميليون دلار نصيب كشورهاي ديگر كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي خانه معدن ايران ، از ابتداي فروردين تا پايان مهر ماه سالجاري نزديك به 2/457 هزار تن سنگ تزئيني ( خام و كار شده ) به ارزش 3/54 ميليون دلار از كشور صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزني 64 درصد و از نظر ارزش 54 درصد رشد نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش ، طي مدت ياد شده 5/385 هزار تن سنگ ساختماني كار نشده به ارزش 4/28 ميليون دلار و 7/71 هزار تن سنگ كار شده به ارزش 9/25 ميليون دلار از كشور صادر شده است.

اين گزارش حاكي است، سنگ تزييني خام از نظر ارزش 9/57 درصد و از نظر وزني 5/73 درصد و سنگ تزييني كار شده از نظر ارزش 49 درصد واز نظر وزني 5/28 درصد رشد داشته است.

اين گزارش مي افزايد: سنگ خام ايران هر تن 74 دلار و سنگ كار شده هرتن 361 دلار به طور ميانگين در بازارهاي جهاني معامله شده است كه مشخص مي شود ارزش افزوده هر تن سنگ كار شده پنج برابر سنگ خام است و صادرات 4/385 هزار تني سنگ خام در هفت ماهه سالجاري نشاندهنده اين است كه 5/113 ميليون دلار ارزش افزوده اين بخش نصيب كشورهاي صاحب تكنولوژي فرآوري سنگ شده است.

بر اساس اين گزارش با توجه به منابع غني سنگ تزييني و همچنين مقام دوم كشور در توليد سنگ تزييني دنيا به نظر مي رسد صادرات سنگ خام باعث شده تا كم كم نام ايران از فهرست در توليد كنندگان اين ماده معدني حذف و سنگ خام ايراني پس از فرآوري به نام ديگر كشورها در بازارهاي جهاني به فروش رسد.