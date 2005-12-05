پايان مسابقات دستش ده دانشجويان دختر و پسر

به گزارش خبرنگار" مهر" دومين روزازمسابقات جشنواره ورزشهاي همگاني با برگزاري مسابقات دستش ده پيگيري شد كه دربخش دختران كه در دانشگاه الزهراء (س) در حال برگزاري است تيم دانشگاه صنعتي خواجه نصيربه مقام نخست رسيد، تيم دانشگاه تهران دوم شد و تيم دانشگاه شهيد بهشتي در جايگاه سوم قرارگرفت.

بنابراين گزارش دربخش پسران نيز كه در دانشگاه شهيد بهشتي درجريان است تيم دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان قهرماني رسيد و تيم دانشگاههاي علامه طباطبايي و صنعتي خواجه نصيربه ترتيب درمكان دوم و سوم ايستادند. اين مسابقات امروز در بخش دختران در رشته طناب كشي و دربخش پسران در رشته جاده تندرستي پيگيري مي شود.