آغاز مسابقات قهرماني واليبال دسته دوم دختران دانشجو

برگزارش خبرنگار" مهر" اين دوره ازمسابقات با حضور16 تيم ازدانشگاههاي سراسربه ميزباني دانشگاه شهيد بهشتي در مجتمع تحقيقاتي ورزشي عصرانقلاب شهريارآغازشد.

بنابراين گزارش اين مسابقات در4 گروه برگزارمي شود كه در پايان روزگذشته دانشگاههاي خليج فارس، سيستان و بلوچستان، جامع علمي كاربردي، كاشان،يزد، شهيدبهشتي، لرستان وعلم و صنعت مقابل حريفان خود پيروزشدند.

همچنين در ادامه اين مسابقات امروز به ترتيب دانشگاههاي قم با تربيت معلم تهران، علم و صنعت با خليج فارس، يزد با جامع علمي كاربردي، بوعلي سينا همدان با خواجه نصير، تربيت مدرس با سيستان و بلوچستان، لرستان با فردوسي مشهد، كاشان با شهيد بهشتي و رازي كرمانشاه با صنعتي شريف با هم به رقابت پرداختند. اين رقابتها تا 20 آذرماه ادامه دارد.