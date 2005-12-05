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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۳۳

گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به سومين دوره بازيهاي غرب آسيا دوحه - قطر

سرمربي تيم ملي واليبال در گفتگو با " مهر" : هيچگاه نگفته ام ايران قهرمان مي شود

سرمربي تيم ملي واليبال در گفتگو با " مهر" : هيچگاه نگفته ام ايران قهرمان مي شود

سرمربي تيم ملي واليبال گفت: هرگز در هيچ مقطعي براي قهرماني تضمين نداده ام و نگفته ام كه تيم ايران قطعا قهرمان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" پارك كي وون سرمربي تيم ملي واليبال كشورمان درگفت و گو با خبرنگاراعزامي " مهر" با بيان اين مطلب افزود: در ورزش هرگز نمي شود قول قهرماني داد و با وجود اينكه تيم ما شانس زيادي براي قهرماني دارد ولي با وجود رقيباني چون قطر نمي شود با قاطعيت درمورد قهرماني اظهارنظركرد.

وي افزود: تيم ايران تاكنون بازيهاي خوبي را به نمايش گذاشته ، هرچند سطح پايين تيمهايي چون كويت و يمن تا حدودي بازيكنان را بي انگيزه كرده و آنها را با تمام توان به ميدان نياورده است.

وي درمورد بازيهاي آينده اين تيم گفت: ازبحرين شناخت خوبي داريم و تلاش مي كنيم نتيجه لازم را درمقابل اين تيم بدست آوريم. بازي اصلي ما روزجمعه برابرقطر خواهد بود و با تدابيري كه براي اين ديداردرنظرگرفته ايم اميدواريم تا با مدال طلاي واليبال به ايران بازگرديم.

وي درپايان ازعملكرد بازيكنان جوان تيم ملي واليبال ابرازرضايت كرد وافزود: با وجود تنهاچهاربازيكنان با تجربه سايرنفرات به خوبي توانستند دستورات من را در زمين پياده كنند و با اين شرايط مي توانيم به آينده تيمي ملي واليبال اميدوارباشيم.

کد مطلب 261684

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