سرمربي تيم ملي واليبال در گفتگو با " مهر" : هيچگاه نگفته ام ايران قهرمان مي شود

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" پارك كي وون سرمربي تيم ملي واليبال كشورمان درگفت و گو با خبرنگاراعزامي " مهر" با بيان اين مطلب افزود: در ورزش هرگز نمي شود قول قهرماني داد و با وجود اينكه تيم ما شانس زيادي براي قهرماني دارد ولي با وجود رقيباني چون قطر نمي شود با قاطعيت درمورد قهرماني اظهارنظركرد.

وي افزود: تيم ايران تاكنون بازيهاي خوبي را به نمايش گذاشته ، هرچند سطح پايين تيمهايي چون كويت و يمن تا حدودي بازيكنان را بي انگيزه كرده و آنها را با تمام توان به ميدان نياورده است.

وي درمورد بازيهاي آينده اين تيم گفت: ازبحرين شناخت خوبي داريم و تلاش مي كنيم نتيجه لازم را درمقابل اين تيم بدست آوريم. بازي اصلي ما روزجمعه برابرقطر خواهد بود و با تدابيري كه براي اين ديداردرنظرگرفته ايم اميدواريم تا با مدال طلاي واليبال به ايران بازگرديم.

وي درپايان ازعملكرد بازيكنان جوان تيم ملي واليبال ابرازرضايت كرد وافزود: با وجود تنهاچهاربازيكنان با تجربه سايرنفرات به خوبي توانستند دستورات من را در زمين پياده كنند و با اين شرايط مي توانيم به آينده تيمي ملي واليبال اميدوارباشيم.