دانشجو در تراكم جمعيتي موجود در خوابگاه ها قادر به درس خواندن نيست // افزايش ظرفيت دانشجو بايد با افزايش امكانات رفاهي همراه باشد

دكتر "موذني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: بزرگترين مشكل دانشجويان در دانشگاه هاي كشور، كمبود امكانات رفاهي و خوابگاهي است. اين معضلات به راحتي در مسائل فرهنگي و علمي دانشجويان نيز تأثير مي گذارد.

وي اظهار داشت: زماني كه دانشجو در فضايي كه تنها ظرفيت 3 نفر را دارد، با تراكمي دو برابر زندگي مي كنند، آرامش فكري و تمركز كافي را براي مسائل علمي ندارند. دانشجو در اين تراكم جمعيتي قادر به درس خواندن نيست.

معاون دانشجويي دانشگاه شيراز خاطر نشان كرد: با افزايش ظرفيت دانشجو در دانشگاه ها بايد براي افزايش امكانات رفاهي و خوابگاهي دانشجويان نيز اقدام كرد.

وي ايجاد مراكز مشاوره در خوابگاه هاي پرجمعيت و دانشگاه ها ضروري دانست و افزود: فرهنگ مراجعه به مشاور را بايد در ميان دانشجويان ترويج داد.

موذني يادآور شد: برگزاري جشن ها و ايجاد فضاي نشاط و انگيزه دادن به دانشجو بايد از برنامه هاي مهم معاونت هاي دانشجويي باشد.

وي تصريح كرد: وضعيت فرهنگي دانشگاه ها تا حدود زيادي متأثر از وضعيت فرهنگي جامعه است. بايد برنامه ريزي هاي انجام شده را در زمينه مسائل فرهنگي و مطابق با فرهنگ ديني و ملي خود به اجرا در آوريم.