ابومازن با پيشنهاد برلوسكني موافقت كرد؛ مذاكره با اسرائيل در ايتاليا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ابومازن اعلام كرد كه با پيشنهاد سيليوبرلوسكني نخست وزير ايتاليا مبني بر انجام مذاكرات صلح با اسرائيل در ايتاليا موافقت كرده است.



وي در پاسخ به سئوالي درباره احتمال اينكه ايتاليا ميزباني مذاكرات دوجانبه ميان اسرائيل و فلسطينيان را برعهده بگيرد، اظهار داشت : ما از طرف خودمان مانعي براي اين مسئله در هيچ زماني نمي بينيم و مهم آن كه ايتاليا موافقت اسرائيل را جلب كند.



ابومازن يكشنبه در پايان سفرسه روزه به ايتاليا و واتيكان به فلسطين اشغالي بازگشت.



برلوسكني در ديدار با ابومازن بر آمادگي ايتاليا براي ميانجي گري ميان اسرائيل و فلسطينيان در صورت توافق طرفين تاكيد كرد.



دفترآريل شارون نخست وزير رژيم اسرائيل هنوز هيچ واكنشي دراين زمينه نشان نداده است.



آخرين ديدار ميان شارون وابومازن به ژوئن گذشته برمي گردد كه در دستيابي به نتايج ملموس شكست خورد.



رژيم صهيونيستي، ايتاليا را از بهترين شركاي خود در اتحاديه اروپا قلمداد مي كند.