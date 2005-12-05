پودر جوشان كلسيم + ويتامين D3 براي نخستين بار در كشور توليد شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، مدير فروش شركت داروسازي اسوه با اشاره به شيوع گسترده پوكي استخوان در كشور، تغيير الگوي روزانه تغذيه و مصرف مكمل هاي غذايي يا دارويي حاوي كلسيم و ويتامين D را از دلايل مهم توليد اين دارو اعلام كرد.

دكتر "علي رضا مهدوي فر" افزود: از آنجا كه ذخيره كلسيم در بدن تنها در سنين جواني و نوجواني صورت مي گيرد، تغيير روش زندگي در اين سنين مي تواند در پيشگيري از ابتلا يا كاهش روند پوكي استخوان موثر باشد.

وي پوكي استخوان را يكي از شايع ترين بيماري ها در جهان عنوان كرد و افزود: استعمال بيش از حد سيگار، مصرف مشروبات الكلي و قهوه، عدم تحرك كافي، افزايش سن، كمبود ميزان كلسيم و ويتامين D3 در رژيم غذايي و عوامل ژنتيكي از مهمترين عوامل بروز اين عارضه است.

"مهدوي فر" بر پيشگيري از بروز پوكي استخوان تاكيد كرد و گفت: تحقيقات نشان مي دهد كه اغلب مبتلايان به پوكي استخوان تا زمان بروز شكستگي هاي استخواني از بيماري خود بي اطلاع هستند كه در اين زمان نيز درمان تقريبا غيرممكن است.

وي گفت: با توجه به مطالعات انجام شده در زمينه ذائقه و سليقه مصرف كنندگان دارو در كشور، مصرف پودر جوشان در ميان اشكال دارو از مقبوليت بالايي برخوردار است از اين رو شركت داروسازي اسوه براي نخستين بار در كشور اقدام به توليد پودر جوشان كلسيم و ويتامين D3 كرده است.

به گفته وي، توليد كال-دي -كال به لحاظ اثر بخشي بالا، عوارض جانبي كمتر، قيمت پايين و سهولت استفاده براي مصرف كننده گامي موثر در روند كاهش بيماري پوكي استخوان در كشور و كمك به حفظ سلامتي هموطنان خواهد بود.