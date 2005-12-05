قانون كار خوب است ، اما درست اجرا نشده است

محمد جهرمي كه در حاشيه نشست استانداران با مسئولان اقتصادي كشور با خبرنگار اقتصادي"مهر" گفت و گو مي كرد، در خصوص اصلاح قانون كار فعلي گفت : طبق قانون برنامه ، يكسري تكاليفي در اين خصوص براي وزارت كار و امور اجتماعي در نظر گرفته شده است.

وي با تاكيد بر اين كه وزارت كار و امور اجتماعي تنها برطبق قانون در خصوص قانون كار عمل خواهد كرد، در عين حال تصريح كرد : قانون فعلي كار، كار خوبي بوده است.

جهرمي تاكيد كرد : اگر قانون فعلي كار درست اجرا مي شد خيلي از اشكالاتي كه هم اكنون در خصوص آن مطرح است، بيان نمي شد.

وزير كار و امور اجتماعي خاطرنشان كرد : فصل ششم قانون فعلي كار مشكلاتي دارد كه كارگران و كارفرمايان نيز به آن اشاره كرده اند.

در ادامه خبرنگار"مهر" پرسيد كه كارشناسان معتقدند كه قانون فعلي كار بايد با قانون تامين اجتماعي هماهنگ شود، نظر شما چيست؟

وي پاسخ داد : آن را هم قانون حكم كرده و اميد است كه تامين اجتماعي در جهت اشتغال و حمايت بيشتر از مجموعه توليد و بنگاه هاي اقتصادي دنبال كند.