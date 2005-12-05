واشنگتن تايمز: سياست هاي بوش براساس خصومت هايش طراحي مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روزنامه واشنگتن تايمز در مقاله تحت عنوان سياست هاي مخرب بوش در زمينه مسائل هسته اي نوشت: پيشنهاد دولت بوش براي كمك به برنامه هاي هسته اي هند از سوي بسياري از گروهها در آمريكا مورد انتقاد قرار گرفت زيرا اين طرح مي تواند تلاش هاي دولت هاي قبلي براي جلوگيري از گسترش سلاح هاي اتمي را بي اثر نمايد.

در واقع دولت كنوني بوش براي اينكه بتواند اين پيشنهاد همكاري با برنامه هاي هسته اي هند را به نتيجه برساند بايد تغييراتي جدي را در قوانين ايجاد كند زيرا در هر حال هند سلاح هاي هسته اي را توليد و آزمايش كرده است و همكاري با اين كشور گام نهادن در راه گسترش سلاح هاي هسته اي به حساب مي آيد.

گروههاي مخالف اين پيشنهاد جرج بوش اعلام كردند: در صورتي كه جرج بوش بر خلاف عرف موجود قوانين داخلي و بين المللي مربوط به عدم گسترش سلاح هاي هسته اي را زير پا بگذارد، اين موضوع سبب مي شود كه كشورهاي ديگر نيز همكاري هسته اي را با يكديگر آغاز كنند و يا از آمريكا بخواهند به آنان نيز كمك كند.

18 تن از منابع رسمي سابق آمريكا و متخصصين انرژي هسته اي در نامه اي كه به كنگره آمريكا ارسال كردند ضمن هشدار درباره پيشنهاد بوش به هند براي همكاري هاي هسته اي اعلام كردند: اجراي اين پيشنهاد تمام قوانين بين المللي مربوط به عدم گسترش سلاح هاي هسته اي را نقض خواهد كرد.

در نامه اين 18 تن آمده است: پيشنهاد همكاري هسته اي از سوي جرج بوش به هند نه تنها قوانين را زير پا مي گذارد و فقط بر اساس برخي خصومت هاست بلكه سبب مي شود هند يك گام ديگر به توليد و بهره برداري از سلاح هسته اي نزديك تر شود.

اين افراد همچنين اعلام كردند: چنانچه بوش با برنامه هاي هسته اي هند همكاري كند، متقاعد كردن ايران براي دست كشيدن از برنامه هاي هسته اي بازهم دشوارتر از گذشته خواهد شد.

گفتني است براي مدت 25 سال آمريكا مخالفت خود را با برنامه هاي هسته اي هند اعلام كرده بود و مانع دستيابي اين كشور به تكنولوژي هسته اي بود، اما چندي پيش درست چند روز پيش از طرح موضوع هسته اي ايران در شوراي حكام ، آمريكا موافقت خود را با همكاري هسته اي با هند اعلام نمود.

گرچه مقامات واشنگتن اين اقدام را در راستاي سوابق خوب هند در زمينه همكاري براي ممانعت از تكثير سلاح هاي هسته اي اعلام كردند، اما تقريباً تمامي ناظران اين اقدام آمريكا را در راستاي توافق دهلي - واشنگتن در قبال موضع اخير هند در خصوص موضوع هسته اي ايران اعلام كرده اند.