اعتبار درمان اعتياد فقط براي يك چهارم معتادان كافي است

دكتر كامبيز محضري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، هزينه بالاي درمان اعتياد ، طولاني بودن زمان ترك ، عوامل فرهنگي و اجتماعي، عدم اجراي كامل درمان و... را از جمله دلايلي عنوان كرد كه باعث مي شود درمان معتادان با موفقيت انجام نشود.

وي در مورد دليل عدم موفقيت روشهاي ترك اعتياد در كشور افزود: درمان اعتياد در بسياري از موارد بطور كامل اجرا نمي شود و همچنين از نظر فرهنگي ، اكثر مردم و معتادان اين روشها را جدي نگرفته و باور و اعتقادي به آنها ندارند ، يا اينكه مشكل خود را آنچنان حاد نمي دانند كه بخواهند به مراكز ترك اعتياد مراجعه كنند، بنابراين عوامل مختلفي باعث مي شود كه ترك اعتياد موفقيت آميز نباشد .

محضري به هزينه بالاي درمان اعتياد در كشور اشاره و خاطر نشان كرد: يك معتاد براي درمان اعتياد خود، مشاوره ، آزمايش ، پيگيري و... بايد سالانه 300 هزار تومان پرداخت كند كه اين مبلغ براي اكثر بيماران زياد است البته براي معتادان بي بضاعت و نيازمند حدود 50 هزار تومان يارانه درمان تعلق مي گيرد كه براي شروع كار درمان خوب است اما در مجموع آنها توان پرداخت اين هزينه ها را ندارند .

معاون درمان دفتر پيشگيري از اعتياد بهزيستي در مورد مدت درمان معتادين تاكيد كرد: بطور متوسط يك معتاد بايد يك سال تحت نظر مراكز ترك اعتياد باشد كه معمولا 6 ماه بستري و مابقي مدت را نيز بايد خود مراجعه و پيگيري كنند.

محضري گفت: برخي از داروهاي ترك اعتياد هنوز تحت پوشش بيمه نيست و همين امر موجب شده معتادان نتوانند آنها را تهيه كنند بنابراين براي درمان بيماري خود با مشكل مواجه مي شوند.

وي در مورد اعتبار اختصاص يافته به درمان معتادان افزود: امسال بيش از يك ميليارد و 100 ميليون تومان به منظور درمان اعتياد به بهزيستي اختصاص يافته كه 45 درصد آن تاكنون پرداخت شده است و با اين اعتبار مي توان يك چهارم معتاداني كه سالانه مراجعه مي كنند را تحت پوشش قرار داد.