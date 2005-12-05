" ادبيات داستاني " در توجه و تكريم امام رضا ( ع ) پيشتاز است







اين جشنواره روز يكم ديماه به همت موسسه خدمات مشاوره اي - جوانان و پژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي و با مشاركت ستاد دائمي جشن هاي رضوي در مشهد برگزار مي شود .



دبيرخانه جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي كه از آغاز شهريورماه سال جاري كار خود را آغازكرده است ، براي جمع آوري و داوري آثاري كه درحوزه مكتوب به حضرت امام رضا ( ع ) پرداخته اند ، فراخوان داد .



اين گزارش حاكي است تا كنون آثار متعددي به دبيرخانه جشنواره رسيده است . اين دبيرخانه كه پيشتر ابتداي آذرماه را به عنوان پايان مهلت ارسال آثار اعلام كرده بود ، به دليل استقبال مولفان و ناشران كشور ، مهلت ياد شده را تا پنج روز ديگر نيز تمديد كرد و به اين ترتيب ، تا صبح ششم آذرماه 84 چندين كتاب ديگر نيز با موضوع امام رضا ( ع ) به جشنواره رسيد .



به گزارش مهر ، هفت تن از كارشناسان كتاب و نويسندگان ، از ديروز كارداوري نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي را آغاز كرده اند .



نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي ، يكم دي ماه سال جاري در مشهد مقدس با معرفي برگزيدگان و صاحبان برترين آثار تاليفي در حوزه هاي شعر ، داستان و كتاب به كار خود پايان مي دهد . اين جشنواره روز يكم ديماه به همت موسسه خدمات مشاوره اي - جوانان و پژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي و با مشاركت ستاد دائمي جشن هاي رضوي در مشهد برگزار مي شود .دبيرخانه جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي كه از آغاز شهريورماه سال جاري كار خود را آغازكرده است ، براي جمع آوري و داوري آثاري كه درحوزه مكتوب به حضرت امام رضا ( ع ) پرداخته اند ، فراخوان داد .اين گزارش حاكي است تا كنون آثار متعددي به دبيرخانه جشنواره رسيده است . اين دبيرخانه كه پيشتر ابتداي آذرماه را به عنوان پايان مهلت ارسال آثار اعلام كرده بود ، به دليل استقبال مولفان و ناشران كشور ، مهلت ياد شده را تا پنج روز ديگر نيز تمديد كرد و به اين ترتيب ، تا صبح ششم آذرماه 84 چندين كتاب ديگر نيز با موضوع امام رضا ( ع ) به جشنواره رسيد .به گزارش مهر ، هفت تن از كارشناسان كتاب و نويسندگان ، از ديروز كارداوري نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي را آغاز كرده اند .نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي ، يكم دي ماه سال جاري در مشهد مقدس با معرفي برگزيدگان و صاحبان برترين آثار تاليفي در حوزه هاي شعر ، داستان و كتاب به كار خود پايان مي دهد .