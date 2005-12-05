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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۳۴

گام به گام با نخستين جايزه ادبي كتاب سال رضوي

" ادبيات داستاني " در توجه و تكريم امام رضا ( ع ) پيشتاز است

" ادبيات داستاني " در توجه و تكريم امام رضا ( ع ) پيشتاز است

بيشترين آثار رسيده به دبيرخانه نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي " داستان بلند " و " داستان كوتاه " است .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، بيش از پنجاه در صد آثار رسيده به نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي در مشهد مقدس ، در حوزه ادبيات داستاني هستند كه اين موضوع نشانگر توجه ويژه نويسندگان و داستان نويسان معاصر كشور به موضوعات آئيني و ائمه اطهار ( س ) از جمله وجود مقدس امام رضا ( ع ) است .

اين گزارش حاكي است آثاري نيز در قالب كتابهاي شعر بزرگسالان ، كودك و نوجوان و پژوهش به دبيرخانه واصل شده است كه همه آثار از مراحل مختلف داوري عبور خواهند كرد .


نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي ، اول دي ماه سال جاري با حضور نويسندگان ، شاعران ، مولفان و خالقان آثار مكتوب در حوزه دين برگزار مي شود .




اين جشنواره روز يكم ديماه به همت موسسه خدمات مشاوره اي - جوانان و پژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي  و با مشاركت ستاد دائمي جشن هاي رضوي در مشهد برگزار مي شود . 

دبيرخانه جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي كه از آغاز شهريورماه سال جاري كار خود را آغازكرده است ، براي جمع آوري و داوري آثاري كه درحوزه مكتوب به حضرت امام رضا ( ع ) پرداخته اند ، فراخوان داد . 

اين گزارش حاكي است تا كنون آثار متعددي به دبيرخانه جشنواره رسيده است . اين دبيرخانه كه پيشتر ابتداي آذرماه را به عنوان پايان مهلت ارسال آثار اعلام كرده بود ، به دليل استقبال مولفان و ناشران كشور ، مهلت ياد شده را تا پنج روز ديگر نيز تمديد كرد و به اين ترتيب ، تا صبح ششم آذرماه 84 چندين كتاب ديگر نيز با موضوع امام رضا ( ع ) به جشنواره رسيد .

به گزارش مهر ، هفت تن از كارشناسان كتاب و نويسندگان ، از ديروز كارداوري نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي را آغاز كرده اند .

نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي ، يكم دي ماه سال جاري در مشهد مقدس با معرفي برگزيدگان و صاحبان برترين آثار تاليفي در حوزه هاي شعر ، داستان و كتاب به كار خود پايان مي دهد . 
کد مطلب 261712

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