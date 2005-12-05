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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۱۱

ناطق نوري در ديدار مسوولان مناطق سي گانه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي تهران:

شوراي هماهنگي به هر قيمت بايد حفظ شود/ مجلس هفتم ، بهترين مجلس اصولگرا است

شوراي هماهنگي به هر قيمت بايد حفظ شود/ مجلس هفتم ، بهترين مجلس اصولگرا است

حجت الاسلام و المسلمين ناطق نوري تصريح كرد: شهادت مي دهم بعد از مجلس اول كه 27 نفر از آنها نيز در حزب جمهوري به شهادت رسيدند، مجلس هفتم، بهترين مجلس اصولگرا و حزب اللهي است و اين امر در موضع گيري ها و اهدافشان به وضوح مشخص است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مسوولان مناطق سي گانه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي تهران ديروز با حجت الاسلام و المسلمين ناطق نوري رييس اين شورا ديدار نمودند.

در اين جلسه كه به مدت يك ساعت طول كشيد، ابتدا  محمد لاريجاني مسئول هيات اجرايي گزارشي از كارهاي انجام گرفته توسط شورا در سال 84 ارايه نمود.

سپس حجت الاسلام والمسلمين ناطق نوري در سخناني اظهار داشت: اين كه شما در تهران و دوستان ديگر در استان ها بدون هيچ داعيه اي به فكر كار و تلاش هستيد همين رمز موفقيت شماست و من لازم مي دانم به سهم خودم از زحمات شما تشكر كنم.

رييس شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي خطاب به حاضران افزود: تلاشتان را براي حفظ اين شورا انجام دهيد و اين شورا را به هر قيمتي كه هست، بايد حفظ شود.

ناطق نوري درادامه درباره تشكيل مجلس هفتم كه با زحمات شوراي هماهنگي تشكيل شد اظهار داشت:اين مجلس فقط با همت شما و هوشياري مردم به ثمر نشست.

وي تصريح كرد: من مي توانم هم در اين دنيا و هم در آخرت شهادت بدهم كه بعد از مجلس اول كه 27 نفر از آنها نيز در حزب جمهوري به شهادت رسيدند، اين مجلس (مجلس هفتم) بهترين مجلس اصولگرا و حزب اللهي مي باشد و اين در موضع گيري ها و اهدافشان به وضوح مشخص است.

ناطق نوري خاطر نشان كرد: اين برخوردها و حرفهايي هم كه الان زده مي شود، جزو افتخارات مجلس هفتم است و نشان مي دهد مجلس حتي با خودي ها هم معامله گر نيست.

کد مطلب 261713

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