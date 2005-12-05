شوراي هماهنگي به هر قيمت بايد حفظ شود/ مجلس هفتم ، بهترين مجلس اصولگرا است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مسوولان مناطق سي گانه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي تهران ديروز با حجت الاسلام و المسلمين ناطق نوري رييس اين شورا ديدار نمودند .

در اين جلسه كه به مدت يك ساعت طول كشيد، ابتدا محمد لاريجاني مسئول هيات اجرايي گزارشي از كارهاي انجام گرفته توسط شورا در سال 84 ارايه نمود .

سپس حجت الاسلام والمسلمين ناطق نوري در سخناني اظهار داشت: اين كه شما در تهران و دوستان ديگر در استان ها بدون هيچ داعيه اي به فكر كار و تلاش هستيد همين رمز موفقيت شماست و من لازم مي دانم به سهم خودم از زحمات شما تشكر كنم .

رييس شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي خطاب به حاضران افزود: تلاشتان را براي حفظ اين شورا انجام دهيد و اين شورا را به هر قيمتي كه هست، بايد حفظ شود .

ناطق نوري درادامه درباره تشكيل مجلس هفتم كه با زحمات شوراي هماهنگي تشكيل شد اظهار داشت:اين مجلس فقط با همت شما و هوشياري مردم به ثمر نشست .

وي تصريح كرد: من مي توانم هم در اين دنيا و هم در آخرت شهادت بدهم كه بعد از مجلس اول كه 27 نفر از آنها نيز در حزب جمهوري به شهادت رسيدند، اين مجلس (مجلس هفتم) بهترين مجلس اصولگرا و حزب اللهي مي باشد و اين در موضع گيري ها و اهدافشان به وضوح مشخص است .