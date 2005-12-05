نخستين دانشگاه عربي - اسلامي در آمريكاي مركزي افتتاح شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" دانشگاه بين المللي پاناما كه با همكاري دانشگاه الازهر افتتاح شده است از كادر آموزشي، تحقيقاتي و فرهيختگان آكادمي اين دانشگاه بهره مي برد تا اسلام را به زبان مسلمانان و به علاقمندان آموزش دهند.

به گزارش خبرگزاري العربيه، پاناما بيش از 12 هزار مسلمان دارد كه به منظور برگزاري كلاسهاي دروس ديني، اقامه نماز و آموزش مباني اسلامي به علاقمندان، مساجد و مراكز ديني و مدارس اسلامي تأسيس كرده است.

مساجد پاناما در ماههاي ويژه مانند رمضان و يا اعيادي مانند فطر، قربان و غدير مراسم و جشنهاي خاصي برگزار مي كنند.

اين مراسم و يا جشنها هر ساله برگزار مي شود و از رؤساي سازمانهاي اسلامي، امامان مساجد و مسلمانان اين كشور دعوت مي شود تا در اين مراسم شركت كنند.

تعداد مساجدي كه در پاناما وجود دارد 9 مسجد است، مهمترين آنها مسجد "كبير" در پايتخت پاناما است كه وابسته به مركز فرهنگي اسلامي اين شهر است.

در شهرهاي مهم اين كشور ازجمله پاناما و كولون مدارس عربي و مراكز خيريه اسلامي وجود دارد.

دكتر عبدالخبير محمد كه سخنران دانشگاه فلوريداست، پانامايي الاصل است. وي مدت 7 سال است كه مسلمان شده و در مدارس عربي به آموزش مسلمانان پانامايي مي پردازد.

تعداد زيادي مهاجر از كشورهاي اسلامي و عربي به پاناما وارد شده اند كه از كشورهاي لبنان، فلسطين، تونس، مصر، مغرب و ديگر كشورها هستند و در وضعيت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديني اين كشور تأثير به سزائي دارند.

مهمترين مسئله اي كه در خصوص مسلمانان مهاجر به چشم مي خورد، مسلمانان هندي هستند كه تلاش فراواني دارند تا به فرزندانشان اصول و قوانين دين اسلام و زبان عربي را فرا گيرند.

مهاجران اين كشور به منظور اشاعه فرهنگ اسلام و تبيين جايگاه اسلام فعاليتهاي خاصي مي كنند. يكي از افراد مهاجر به نام سليمان بيكو در سال 1983 قطعه زميني خريداري كرد و مسجد ساخت كه هزينه ساخت اين مسجد به 500 هزار دلار رسيد، سپس عمارتي خريد كه از تعدادي خانه تشكيل شده بود و آن را وقف مسجد كرد.

در راستاي مشكلاتي كه مسلمانان اين كشور دارند، مي توان به اين مسائل اشاره كرد، از جمله اينكه آنها در يك جامعه اسلامي زندگي نمي كنند و احساس مصونيت و تربيت خوب اسلامي ندارند، زيرا كودكاني كه در يك جامعه اسلامي يا در يك مدرسه اسلامي درس مي خوانند با آئين ها و قوانين اسلامي وديني انس مي گيرند.

مسلمانان در اين كشور ممكن است در زمينه هاي سياسي يا تعصبات مذهبي گروهي يا تعصبات منطقه اي و يا تعصبات خانوادگي دچار سرگرداني شوند و آن گونه كه بخواهند نتوانند فرامين اسلامي را ياد گيرند.

در كشورهاي برزيل، ونزوئلا و يا پاناما اتحادي ميان مسلمانان وجود ندارد و آنها هدفمند نيستند؛ چرا كه تعصبات قبيله اي، تفرقه و درگيري با سازمانهاي كشورهاي مذكور سبب از بين رفتن انسجام آنها مي شود.

البته مسلمانان در اين كشورها بسيارضعيف عمل مي كنند در حالي كه اقليت هاي ديگري مانند يهوديت بسيار قوي تر هستند.

مسلمانان برخي مشكلات را به كشور پاناما نسبت مي دهند، مانند اينكه مسئولان اين كشور مساجد ديگري تأسيس نمي كنند و كلاسهاي ارشاد و دعوت به اسلامي براي مسلمانان برگزار نمي كنند.

اگر چه قوانين پاناما اجازه آزادي كلام، دين و اعتقادات را مي دهد، اما گروه ها واديان ديگر به طور منسجم و كامل فعاليت مي كنند تا افكار و اعتقداتشان به صورت عالي منتشر شود، اما مسلمانان در اين امر كوتاهي مي كنند و آنها اين امر را ناديده مي گيرند.

تاريخ ورود اسلام به آمريكاي جنوبي، شمالي و مركزي شناخته شده نيست و نياز به تحقيقات گسترده اي دارد. برخي از تحليلگران تاريخ مسلمانان آمريكا معتقدند كه آمريكايي ها در مورد اين مسئله سكوت مي كنند و نظر خود را ارائه نمي دهند.

از سوي ديگر واقعيتهاي تاريخي، ديني و اجتماعي نشان مي دهد مسلمانان در اين قاره وسيع از ساكنان اصل و از كشف كنندگان آن بوده اند.

در كتاب "نقش عرب در كشف قاره جديد" نوشته فهمي توفيق مقبل آمده است: " اولين هجرت مسلمانان به پاناما در اوايل نيمه دوم قرن شانزدهم بوده است كه اولين گروه مسلمان از اسپانيا به آمريكا به منظور كاركردن در معادن طلا وارد شدند."

اين افراد از بردگان آمريكايي ها بودند كه در سال 1552 به همراه قبيله "مندينكا" به آمريكا آمدند؛ آنها افراد باهوشي بودند به طوري كه خواندن ونوشتن را مي دانستند و با ورود خود به كشور پاناما جو فرهنگي، علمي و ديني در اين كشور را رشد و بسط دادند.