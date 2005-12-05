فيلمسازان براي شركت در جشنواره هفت روز فرصت دارند

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، به نقل از روابط عمومي بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر، متقاضيان شركت آثارسينمايي در جشنواره امسال، بايد برگه هاي درخواست شركت درجشنواره را تكميل كرده و همراه با نسخه اوليه فيلم، عكس پوستر، بروشور و سايراقلام اطلاع رساني و تبليغي فيلم تا پايان روز بيست آذر ماه جاري به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند .

برپايه اين گزارش همچنين آخرين مهلت ارسال نسخه نهايي آثاركوتاه ومستند نيزبيستم آذرماه اعلام شده است .

گفتني است؛ بيست وچهارمين جشنواره بين المللي فيلم فجرامسال از30دي ماه تا 10بهمن ماه سال جاري درتهران برگزارمي شود .