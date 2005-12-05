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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۵

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" تخلفات اداري كاركنان دولت " مكتوب شد

كتابهاي " تخلفات اداري كاركنان دولت " و " بازيگري مدرن " توسط نشر آرون تا هفته آينده به بازاركتاب مي آيند .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كتاب " تخلفات اداري كاركنان دولت " تاليف كورش كرد ناييج است كه شامل فصلهاي تعريف و سير تاريخي، تنبيهات اداري ، مفهوم مستخدم عمومي ، تخلف اداري و مقايسه با جرم و جزايي ، حقوق دفاعي كارمندان ، انواع تخلفات اداري ، تخلفات اداري و جنبه سياسي امنيتي مي باشد .

اين كتاب در 248 صفحه توسط نشر آورن منتشر خواهد شد.

به گزارش مهر "  بازيگري مدرن " عنوان كتاب ديگري است كه  در 132 صفحه  به چاپ خواهد رسيد .  " بازيگري مدرن "  تاليف مجيد كريم و شامل معرفي سيستم بازيگري ، نقد سيستم بازيگري ، ارتباط سيستم بازيگري با زمان معاصر مي باشد .

 

کد مطلب 261720

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