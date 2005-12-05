" تخلفات اداري كاركنان دولت " مكتوب شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كتاب " تخلفات اداري كاركنان دولت " تاليف كورش كرد ناييج است كه شامل فصلهاي تعريف و سير تاريخي، تنبيهات اداري ، مفهوم مستخدم عمومي ، تخلف اداري و مقايسه با جرم و جزايي ، حقوق دفاعي كارمندان ، انواع تخلفات اداري ، تخلفات اداري و جنبه سياسي امنيتي مي باشد .

اين كتاب در 248 صفحه توسط نشر آورن منتشر خواهد شد.

به گزارش مهر " بازيگري مدرن " عنوان كتاب ديگري است كه در 132 صفحه به چاپ خواهد رسيد . " بازيگري مدرن " تاليف مجيد كريم و شامل معرفي سيستم بازيگري ، نقد سيستم بازيگري ، ارتباط سيستم بازيگري با زمان معاصر مي باشد .