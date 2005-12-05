دانشجويان قشر فراموش شده بخش بهداشت و درمان هستند // احياي معاونت فرهنگي تنها راهكار مشكلات دانشجويان علوم پزشكي است

دكتر "محمد مهدي فداكار" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود : بودجه و سرانه هاي فرهنگي دانشجويان علوم پزشكي سراسر كشور بسيار كم است و با احياي مجدد اين معاونت اين موقعيت بهتري براي اين دانشجويان فراهم مي شود و به مباحث دانشجويي توجه بيشتري صورت مي گيرد .

وي با اشاره به كمبودهايي كه در بخش امور فرهنگي دانشگاه ها وجود دارد، اظهار داشت: براي 6 ماهه اول سال تنها 5 ميليون تومان بودجه به بخش فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي كرمان اختصاص داده شده بود كه اين مبلغ براي پرداخت حقوق 12 كارمند اين بخش نيز كفايت مي كند.

عضو هيات علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان تصريح كرد: معاونت فرهنگي دانشجويي در وزارتخانه بايد از معاونت آموزشي تفكيك شود و يك متولي مشخص داشته باشد تا معاونين دانشجويي بتوانند به راحتي به آنها مراجعه كرده و بسياري از مشكلات صنفي و دانشجويي خود را با آن معاونت در ميان بگذارند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود دانشجويان را قشر فراموش شده بخش بهداشت و درمان خواند و افزود : متاسفانه دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي به علت ارتباط اين دانشگاه ها با بخش درمان هميشه فراموش مي شوند و به مشكلات خاص آنها نيز پرداخته نمي شود.

"فداكار" خاطر نشان كرد : مباحثي همچون خودگرداني بيمارستان ها، كمبود تجهيزات و دارو هميشه در دانشگاه هاي علوم پزشكي بيش از مسايل دانشجويان اهميت دارد.