ايران 1.2 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب خواهد كرد



به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از ماركت ريسرچ، ايران تا پايان سال 2005 ميلادي 350 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب خواهد كرد كه نزديك به 50 ميليون دلار نسبت به رقم سال 2004 رشد نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش، پيش بيني مي شود ارزش سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران در سال 2006 با 25 ميليون دلار افزايش نسبت به سال جاري به 375 ميليارد دلار برسد.

همچنين پيش بيني مي شود رشد 25 ميليارد دلاري سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 2007 نيز ادامه داشته باشد و ارزش سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي جذب شده به ايران به 400 ميليارد دلار برسد.

ماركت ريسرچ همچنين پيش بيني مي كند در سال 2008 ايران بيش از 438 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كند كه نسبت به رقم سال 2004 رشدي 45 درصدي نشان خواهد داد.

برپايه همين گزارش، بخش هاي بالادستي و پايين دستي نفت و گاز همچنان مهمترين بخشهاي ايران براي جذب سرمايه گذاران خارجي به شمار مي روند و انتظار مي رود اكثر مبالغ فوق در بخشهاي نفت و گاز سرمايه گذاري شود.

اين گزارش مي افزايد، صنايع شيميايي، صنايع خدماتي، ماشين سازي، توريسم، ارتباطات راه دور، برق، و صنايع توزيع از مهمترين بخشهاي غيرنفتي مي باشند كه سهمي كوچك در سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در ايران دارند.