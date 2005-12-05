نگارگري ايراني به همايش طبيعت در هنر شرق آمد

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، مهدي حسيني از جمله سخنرانان دومين روز همايش طبيعت در هنر شرق بود كه درباره طبييعت از منظر نگارگر ايراني گفت: "با بررسي نگاره‌هاي سنتي مي‌توان دريافت كه نگارگري‌ها اصولا به لحاظ فضا و رنگ‌بندي نگارگران در اوج خاصي قرار گرفته است. در واقع تراش‌هاي شكل گرفته در نگاره‌ها و تركيب‌بندي‌هاي مناسب به لحاظ تصويري از بارزترين مشخصه‌هاي نگارگران ايراني است."

اين هنرمند نگارگر افزود: "نگارگر ايراني به لحاظ داشتن علاقه، به حشر و نشر با علماي زمان خود مي‌پرداخت و اين امر بر آگاهي وي مي‌افزود. مي‌توان گفت نگارگر ايراني در طي برهه‌هاي زماني مختلف با كسب فيض از علماي زمان خود آثاري ارزنده تصوير مي‌كرد كه داوري آنها را به عهده مرور زمان گذاشت تا درباره هنرش به قضاوت بپردازند."

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، حسيني كه با محوريت طبيعت از منظر نگارگري ايراني به سخنراني در اين همايش پرداخته چند اسلايد به نمايش درآورد و گفت: "در اين نگاره كه به "گل اندام" معروف است، مي‌بينيم كه نگارگر از قوه تخيل خود بيش از واقعيت كمك گرفته. در اين نگاره، خود گل اندام نيز به عنوان يك شخصيت افسانه‌اي معرفي شده است."

وي در در ادامه سخنان خود تصريح كرد: "در حقيقت هنر نگارگري جهاني منتزع است كه درعين سادگي به آشكار كردن اشياء مي‌پردازد. نگارگر ايراني نيز به مثابه كيمياگري است كه قصد دارد جهان انوار را تصوير كند."