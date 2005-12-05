ثبت نام كنكور 16 آذر آغاز مي شود

دكتر حسين توكلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرافزود: ثبت نام كنكور سراسري دانشگاهها از روز چهارشنبه 16 آذرماه در سراسر كشور آغاز مي شود و تا روز 7 دي ادامه دارد ، داوطلبان مي توانند با مراجعه به دفاتر پستي فرم هاي مخصوص ثبت نام را دريافت كنند.

وي خاطر نشان كرد: براساس برآوردهاي انجام شده ، پيش بيني مي شود امسال در آزمون سراسري بيش از يك ميليون داوطلب در گروههاي آزمايشي 5 گانه علوم رياضي و فني ، علوم تجربي ، علوم انساني ، زبانهاي خارجي و هنر كه اواسط تير 85 برگزار مي شود ، شركت كنند.

معاون سازمان سنجش تاكيد كرد: سئوالات آزمون سراسري سال 85 بر اساس نظام تحصيلي سالي- واحدي تعيين مي شود و برخي از قسمتهاي كتب درسي حذف شده كه در اطلاعيه پيك سنجش به اطلاع داوطلبان رسيده است و به داوطلبان شركت كننده توصيه مي شود حتما منابع آزمون و حذفيات دروس مختلف آگاهي داشته باشند.