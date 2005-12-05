بودجه پيشنهادي سال آينده دستگاه ها به سازمان مديريت رسيد

غلام رضا تاجگردون در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: در هزينه هاي ضروري دولت براي سال آينده نيز تجديد نظرهايي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي صورت خواهد گرفت.

وي به روند تهيه و تدوين لايحه بودجه سال 1385 در سازمان مديريت و برنامه ريزي اشاره و تصريح كرد: برطبق برنامه، دستگاه هاي اجرايي بودجه هاي پيشنهادي سال آينده خود را به اين سازمان ارسال كرده اند.

تاجگردون تصريح كرد: ستاد تلفيق و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز بررسي در خصوص بودجه پيشنهاد دستگاه هاي را در حال بررسي دارد.

مشاور رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ابراز اميدواري كرد كه لايحه بودجه سال 1385 پس از تصويب نهايي در دولت در تاريخ 29 دي ماه سال جاري به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.