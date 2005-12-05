سفير آمريكا در عراق با عبدالله گل در استانبول ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه تركي "زمان"، عبدالله گل در ديدار خود با "زلماي خليل زاد" سفير آمريكا در عراق به اين مسئله اشاره كرد. اين ديدار يك ساعت ونيم در هتل "كونارد" استانبول صورت گرفت. در اين ديدار "طريق هاشمي" از رهبران سني هاي عراق نيز حضور داشت.

گل تصريح كرد :" گروههاي عراقي كه انتخابات گذشته در اين كشور را تحريم كرده بودند ، بايد در انتخابات آتي شركت كنند و بايد نقشي در ايجاد نهادهاي جديد عراق داشته باشند."

وي در يك كنفرانس مطبوعاتي با حضور خليل زاد و هاشمي تاكيد كرد:" تركيه از نظر سياسي و هم از نظر ارضي خواهان يك عراق متحد و يكپارچه است."

وزير خارجه تركيه خاطرنشان كرد كه اين انتخابات نقش كليدي در ايجاد يك عراق آرام در منطقه ايفا خواهد كرد.

وي در ادامه افزود: "تركيه در شكل گيري جديد عراق مشاركت خواهد داشت."

خليل زاد سفير آمريكا در عراق از وزير خارجه تركيه به خاطر برپايي اين نشست تشكر كرد و گفت كه "آمريكا در ايجاد ثبات در عراق شركت خواهد كرد."

خليل زاد گفت كه منابع ملي عراق به مردم اين كشور تعلق دارد.انتخابات پارلماني عراق قرار است كه در 15 دسامبر برگزار شود.

اين درحاليست كه تركيه به علت نداشتن جايگاهي در تحولات عراق با انجام ديدارهايي با مقامات آمريكايي و عراقي قصد دارد جايگاهي را براي خود در روند تحولات آتي عراق باز كند.