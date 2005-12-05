ميركريمي مشاور امور سينما و تلويزيون سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، رضا ميركريمي ازسال 1366 با ساخت فيلم كوتاه " براي او" فعاليت سينمايي خود را آغازكرد. همچنين از جمله فيلم هاي بلند وي كه دراين سالها كارگرداني كرده است، مي توان به " كودك و سرباز " ، " زيرنورماه " ، " اينجا چراغي روشن است " و " خيلي دور، خيلي نزديك " اشاره كرد .
درسابقه فعاليت هاي هنري "رضا ميركريمي"، ساخت مجموعه هاي تلويزيوني " ماجراهاي آفتاب وعزيزخانم " ، " كودكان سرزمين ايران " و" بچه هاي مدرسه همت " نيز به چشم مي خورد.
گفتني است؛ محمد مهدي عسگر پور چندي پيش به عنوان معاون هنري رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، از سوي دكتر علي عسگري، رئيس اين سازمان منصوب شد.
نظر شما