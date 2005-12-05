  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۳۷

ميركريمي مشاور امور سينما و تلويزيون سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران شد

ميركريمي مشاور امور سينما و تلويزيون سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران شد

"رضا ميركريمي" كارگردان سينماي ايران، طي حكمي از سوي "محمد مهدي عسگرپور" معاون هنري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، به سمت مشاور امور سينما و تلويزيون اين معاونت منصوب شد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"،  به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، رضا ميركريمي ازسال 1366 با ساخت فيلم كوتاه " براي او" فعاليت سينمايي خود را آغازكرد. همچنين از جمله فيلم هاي بلند وي كه دراين سالها كارگرداني كرده است، مي توان به " كودك و سرباز " ، " زيرنورماه " ، " اينجا چراغي روشن است " و " خيلي دور، خيلي نزديك " اشاره كرد .

درسابقه فعاليت هاي هنري "رضا ميركريمي"، ساخت مجموعه هاي تلويزيوني " ماجراهاي آفتاب وعزيزخانم " ، " كودكان سرزمين ايران " و" بچه هاي مدرسه همت " نيز به چشم مي خورد.

گفتني است؛ محمد مهدي عسگر پور چندي پيش به عنوان معاون هنري رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، از سوي دكتر علي عسگري، رئيس اين سازمان منصوب شد.

  

کد مطلب 261734

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها