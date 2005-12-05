جشن نامه دكتر كريم مجتهدي منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، درس فلسفه، درد فلسفه جشن نامه اي است كه توسط منصور هاشمي، محمد رئيس زاده و بابك عباسي گردآوري شده و در قالب يك مجموعه منتشر مي شود.

در اين جشن نامه كه حاوي 35 مقاله است، يك مصاحبه مفصل با دكتر مجتهدي صورت گرفته و دو مقاله درباره اديشه هاي وي توسط دكتر محمد خوانساري و دكتر يوسف نوظهور تاليف شده است.

تمامي مقاله هاي اين مجموعه فلسفي است و از سوي استادان فلسفه و شاگردان استاد مجتهدي به وي تقديم شده است. برخي از مولفان اين مجموعه عبارتند از: دكتر رضا داوري ، دكتر محسن جهانگيري، دكتر حداد عادل، دكتر نصر الله پور جوادي، دكتر غلامرضا اعواني، دكتر محمود خاتمي، دكتر علي پايا، دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني.

"درس فلسفه، درد فلسفه" در 700 صفحه از سوي انتشارات كوير به زودي منتشر مي شود.

به گزارش "مهر"، دكتر كريم مجتهدي از استادان فلسفه دانشگاه تهران است كه اكنون هفتاد سال سن دارد و حدود چهل سال از عمر پر بركت خويش را در راه تعليم فلسفه گذرانده است. بسياري از استادان كنوني فلسفه در ايران از شاگردان ايشان محسوب مي شوند. دكتر مجتهدي آثاري درباره فلسفه تجدد، فلسفه كانت و هگل به رشته تحرير درآورده است.