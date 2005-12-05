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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۰

روز گذشته؛

پاپ نسبت به نبود آزادي ديني در جهان ابراز نگراني كرد

پاپ نسبت به نبود آزادي ديني در جهان ابراز نگراني كرد

پاپ بنديكت شانزدهم روز گذشته در جمع مؤمنان كاتوليك كليساي باسيليكاي سنت پيتر در مورد احترام جهاني به آزادي ديني ابراز نگراني كرد و گفت: عدم وجود آزادي ديني حتي در كشورهايي كه دين را به عنوان يكي از اجزاء حقوق بشر به رسميت مي شناسد نيز مشاهده مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، رهبر كاتوليكهاي جهان در سخنراني روز يكشنبه خود پس از برگزاري مراسم دعاي آنجلس اظهار داشت: آزادي ديني هم اكنون به وضعيتي دچار شده كه وجود آن به نحو مؤثري در سراسر جهان تضمين نشده است.

دعاي آنجلس دعايي است كه صبح، ظهر و عصر به ياد بود تجلي حضرت عيسي(ع) خوانده مي شود.

پاپ افزود: آزادي ديني در بسياري از امكان به دليل استدلالهاي ايدئولوژيكي مورد تكذيب قرار مي گيرد و گاهي حتي با وجود آنكه آزادي ديني بطور رسمي تصريح شده است، توسط قدرتهاي سياسي با طرحهاي ظريفي مورد حمله قرار مي گيرد.

بنديكت در سخنراني روز گذشته خود به كشور خاصي اشاره نكرد اما سخنراني وي هشدارهاي پيشين كليساي كاتوليك روم را درباره مسيحيت هراسي سراسر جهان منعكس كرد.

هشدار پاپ همچنين بازتاب سخنراني بود كه اندكي پيش از رسيدن به سمت پاپي در فروردين ماه امسال ايراد شده بود. پاپ در آن سخنراني از اسقفها خواسته بود از نسبت گرايي و خودكامگي كه  وجود حقايق مطلق را تكذيب مي كند، بپرهيزند.

کد مطلب 261738

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