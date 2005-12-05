نخست وزير ژاپن در حمايت از روند صلح خاورميانه به اراضي اشغالي مي رود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، "جونيچيرو كويزومي" نخست وزير ژاپن امروز در جمع خبرنگاران در توكيو گفت : صلح در خاورميانه و ژاپن بي ارتباط با هم نيستند . من كارهايي را كه ژاپن دراين رابطه مي تواند انجام دهد بررسي خواهم كرد و در اين سفر ، نظريات دو طرف را خواهم شنيد .



پس از سفر "توميچي موراياما" نخست و زير اسبق ژاپن در سال 1995 ، اين اولين سفر يك مقام بلند پايه ژاپني به اين منطقه خاورميانه خواهد بود .



"شينزو آبه" سخنگوي دولت ژاپن در يك كنفرانس خبري درباره سفر كويزومي به فلسطين و اسرائيل گفت كه سفر كويزومي ، فرصتي براي ژاپن است تا حمايت خود را از روند صلح خاورميانه به اسرائيليها و فلسطينيان ابراز كند .

وي همچنين در باره سفر كويزومي به تركيه گفت : در اين سفر ، كويزومي در گفتگوهاي سياسي به منظور برقراري ثبات در منطقه خاور ميانه شركت خواهد كرد .



سخنگوي دولت ژاپن همچنين درباره تاريخ دقيق سفر نخست وزير ژاپن به اين منطقه خاطر نشان كرد كه اين سفر اوايل ماه ژانويه انجام خواهد شد اما هنوز درباره تاريخ دقيق اين سفر تصميم گيري نشده است .

بنابر گزارشهاي خبري ، كويزومي كه در صدد است ژاپن نقش بيشتري در صحنه بين المللي ايفاء كند در اين سفر به طور جداگانه با آريل شارون نخست وزير اسرائيل و محمود عباس رئيس تشكيلاتت خودگردان فلسطين ديدار خواهد كرد .



كويزومي در زمان سفر محمود عباس "ابومازون " به ژاپن كه در ماه مه انجام شد از برنامه خود براي دعوت شارون و ابومازن براي سفر به ژاپن خبر داد، اما اين ديدار به دليل بن بست در مذاكرات صلح و آشفتگي هاي داخلي و سياسي در اسرائيل به تعويق افتاد .



رئيس تشكيلات خود گردان فلسطين در اواسط ماه نوامبر اعلام كرد كه در سال 2005 توكيو سطح كمكهاي مالي خود به اين تشكيلات دو برابر خواهد كرد .

كويزومي در جمع خبرنگاران، شايعاتي درباره احتمال سفر خود به عراق را رد كرد .



رسانه هاي محلي گزارش داده بودند كه كويزومي ممكن است درديدار از منطقه خاورميانه ازگروه 600 نفره از سربازان كشورش در شهر سماوه در جنوب عراق ديدار كند .

انتظار مي رود كه هفته جاري كويزومي تمديد مدت ماموريت نيروهاي ژاپني كه دو سال است در عراق بسر مي برند، اعلام كند.