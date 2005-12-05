كتاب چهارده معصوم براي دانش آموزان مقطع دبستان منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" كتاب چهارده معصوم در 28 جلد منتشر مي شود كه 14 جلد از اين كتاب به زندگي معصومين اختصاص دارد و 14 جلد ديگر آن قصه هايي در مورد چهارده معصوم را نقل خواهد كرد كه عموم اين قصص با ذكر منبع و به صورت مستند نقل مي شوند .

كتاب چهارده معصوم توسط مهدي وحيدي صدر تأليف شده و نزديك به هشت ماه است كه فعاليتهاي لازم براي انتشار، تصويرگري و طراحي آن آغاز شده است.

اين كتاب كه از سوي نشر عروج انديشه و براي دانش آموزان مقطع دبستان منتشر مي شود، اوايل سال آينده در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت .

محمد رضا مقدم مدير مسئول نشر عروج انديشه در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در مورد هدف از انتشار اين كتاب اظهار داشت: مردم تشنه و نيازمند فعاليتهايي در اين زمينه ها هستند و علاوه بر اين بازار نشان داده كتابهايي با اين مضمون مورد توجه مخاطبان است به همين دليل سعي شده در اين راستا اثري قوي را ارائه دهيم .

وي در ارتباط با ميزان موفقيتي كه براي اين كار پيش بيني مي شود گفت: تجربه هاي قبلي كه در زمينه انتشار كتابهاي ديني براي كودكان و نوجوانان داشته ايم نشان داده است كه بهره گيري از تصاوير، داستانها و اشعار مناسب مي تواند در جذب مخاطبان مؤثر واقع شود .

مقدم افزود: برخي از كتابهايي كه در حوزه هاي ديني انتشار يافته اند به مرحله چاپ مجدد رسيده اند و تعداد دوره هاي چاپ كتاب نشان دهنده اين امر است كه فعاليتهاي مذكور مطلوب بوده اند .

نشر عروج انديشه در حوزه كتابهاي كودك و نوجوان تاكنون 27 جلد كتاب را منتشر كرده است، 13 جلد از اين كتابها به نام مجموعه آسمان است كه علاوه بر قصصي در مورد معصومين، داستانهايي در مورد خداوند، حضرت زينب (س) و حضرت عباس (ع) نيز دارد .

اين نشر دو مجموعه پنج جلدي با عنوان انتظار با موضوع امام زمان(عج) و ستارگان كربلا با موضوع عاشورا را منتشر كرده است . همچنين چهار جلد كتاب با عنوان مجموعه قاصدك با موضوع نماز و حضرت عباس (ع) و حضرت زهرا(س) با نظارت نشر عروج انديشه منتشر شده است .